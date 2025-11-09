Thành phố Hồ Chí Minh: Một thiếu niên tử vong nghi do điện giật tại điểm ngập

Liên quan đến vụ thiếu niên tử vong nghi do điện giật tại điểm ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9/11, đại diện Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết các tủ điện trên địa bàn do đơn vị quản lý đều được tự động hóa và sẽ tự ngắt khi xảy ra sự cố.

Theo đơn vị này, tối 8/11, toàn bộ tủ điện tại các khu vực ngập nước vận hành bình thường, không ghi nhận sự cố. Kiểm tra hiện trường tủ điện trên tuyến đường Đề Thám (nơi xảy ra vụ thiếu niên nghi bị điện giật), nhân viên điện lực không phát hiện rò rỉ điện.

Từ kết quả kiểm tra, sự cố thiếu niên nghi bị điện giật khi qua điểm ngập trên đường Đề Thám tối 8/11 có khả năng xuất phát từ rò rỉ điện tại một điểm đấu nối của nhà dân.

Ngành điện thành phố đã chỉ đạo nhân viên chủ động ngắt điện tại các khu vực ngập nước ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh để phòng ngừa tai nạn.

Trước đó, theo người dân hẻm 145 đường Đề Thám, chiều tối 8/11, mưa lớn kết hợp triều cường khiến nhiều tuyến đường khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, trong đó đoạn đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh ngập sâu.

Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi nước vẫn còn ngập, một thiếu niên đang đi trên đường bất ngờ ngã, nghi do điện giật. Người dân đã tìm cách cấp cứu.

Sáng 9/11, lãnh đạo phường Cầu Ông Lãnh xác nhận nạn nhân là thiếu niên 15 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã tử vong nghi do rò rỉ điện khi đi qua điểm ngập trên đường Đề Thám tối 8/11.

Trước mắt, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Cầu Ông Lãnh đã thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hiện cơ quan chức năng chưa kết luận nguyên nhân chính thức.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

Huế: Hai người thương vong vì giật điện ở khu chợ còn ngập nước Ngày 31/10, tại chợ Ánh Xuân (xã Quảng Điền, thành phố Huế) đã xảy ra vụ điện giật thương tâm khiến một người tử vong và một người bị thương khi khu chợ đang ngập sâu do mưa lũ.