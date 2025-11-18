Tây Ninh: Hai vợ chồng tử vong nghi do điện giật

Ngày 18/11, thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai vợ chồng trẻ tử vong nghi do bị điện giật tại nhà.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, khi người dân đến cửa hàng tạp hóa gần Trường Tiểu học Tân Kim, xã Cần Giuộc thì phát hiện vợ chồng anh N.Đ.H và chị L.T.T (cùng 25 tuổi) nằm bất động trong nhà.

Người dân vào cửa hàng tạp hóa và nhận thấy có dấu hiệu chập điện nên đã ngắt cầu dao, đồng thời, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả hai đều tử vong trước khi đến cơ sở y tế.

Theo người dân địa phương, hai nạn nhân là vợ chồng quê ở tỉnh Thanh Hóa vào Tây Ninh thuê địa điểm mở cửa hàng buôn bán. Thời điểm xảy ra sự việc, trong nhà còn có hai con nhỏ của vợ chồng nạn nhân, một cháu khoảng 3 tuổi và một cháu khoảng 3 tháng tuổi. Do cả hai cháu ở khu vực khác trong nhà và không tiếp xúc nguồn điện nên may mắn không bị ảnh hưởng.

Nhận được tin báo, Công an xã Cần Giuộc phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và thu thập thông tin từ người dân xung quanh.

Chính quyền địa phương liên hệ với thân nhân hai nạn nhân ở tỉnh Thanh Hóa để thông báo vụ việc và hỗ trợ phối hợp lo hậu sự.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

