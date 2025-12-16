Cấp cứu kịp thời bé trai 2 tuổi mắc dị vật là pin cúc áo trong thực quản

Ngày 16/12, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa kịp thời cấp cứu và nội soi gắp thành công dị vật mắc trong thực quản cho bé trai H.Q.H 2 tuổi.

Trước đó, ngày 10/12, bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ trong tình trạng tím tái, quấy khóc, có dấu hiệu khó thở. Qua thăm khám lâm sàng tại Khoa Cấp cứu, các bác sỹ nghi ngờ trẻ bị dị vật đường ăn mắc tại thực quản và khẩn trương chỉ định chụp X-quang.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh ghi nhận một dị vật kim loại mắc trong thực quản, nghi là bộ phận chứa pin cúc áo của đồ chơi. Ngay sau đó, các bác sỹ Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã tiến hành nội soi cấp cứu để gắp dị vật.

Ca can thiệp được thực hiện nhanh chóng, chính xác. Cụm pin cúc áo còn nằm trong khay kim loại có kích thước khoảng 2cm đã được lấy ra an toàn, không ghi nhận tổn thương thêm trong quá trình nội soi.

Bác sỹ Bế Thị Minh Quỳnh, Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết pin cúc áo dù còn nằm trong khay đựng vẫn có thể tạo ra dòng điện và phản ứng hóa học sinh ra chất kiềm mạnh, gây bỏng niêm mạc thực quản chỉ trong thời gian ngắn.

Đối với trẻ nhỏ, lớp niêm mạc thực quản mỏng và dễ tổn thương, nên nguy cơ tiến triển nhanh từ bỏng loét sang thủng thực quản, viêm trung thất, nhiễm trùng nặng và thậm chí tử vong là rất cao nếu không được xử trí kịp thời.

Nhờ được đưa đến viện sớm, trường hợp của bé H.Q.H đã tránh được các biến chứng nặng.

Sau nội soi, trẻ được theo dõi tại bệnh viện, tình trạng ổn định, tỉnh táo, hô hấp tốt và bắt đầu ăn uống nhẹ. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhi đáp ứng tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong thời gian tới.

Từ trường hợp của bé H.Q.H, các bác sỹ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt cảnh giác, không để pin và các bộ phận chứa pin trong tầm với của trẻ, thường xuyên kiểm tra đồ chơi, thiết bị điện tử trong gia đình.

Khi nghi ngờ trẻ nuốt phải pin hoặc bộ phận đồ chơi chứa pin, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng nội soi cấp cứu, tuyệt đối không tự xử trí tại nhà./.

