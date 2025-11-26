Cụ ông với dị vật nha khoa mắc trong phế quản sau trồng răng implant

Ngày 26/11, Bệnh viện Hữu Nghị thông tin các bác sỹ Khoa hô hấp của bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp dị vật phế quản hiếm gặp là dụng cụ nha khoa bằng kim loại dài 2,5 cm, rơi vào đường thở trong khi làm răng Implant tại một phòng khám tư nhân.

Bệnh nhân nam, 78 tuổi, nhập viện trong tình trạng ho kéo dài, ho tăng nhiều trong ngày gần đây.

Theo lời kể của người bệnh và người nhà, cách đây khoảng hai tuần, bệnh nhân có thực hiện thủ thuật đặt Implant tại một phòng khám răng tư nhân. Trong quá trình thao tác, bác sỹ nha khoa thông báo có đánh mất một dụng cụ nhưng không xác định được vị trí rơi.

Sau đó bệnh nhân xuất hiện ho nhẹ kéo dài. Đến ngày 25/11, ho tăng nhiều khiến gia đình đưa đi khám và chụp X-quang, phát hiện dị vật nằm trong phế quản phải nên chuyển gấp đến Bệnh viện Hữu Nghị.

Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định nội soi phế quản cấp cứu để gắp dị vật. Tuy nhiên, quá trình lấy dị vật gặp rất nhiều thách thức khi dị vật trơn, bằng inox, kích thước lớn; đường kính chỗ to nhất lên đến 1 cm, dài 2,5 cm.

Nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh, kíp thủ thuật phối hợp thao tác cẩn trọng để hạn chế nguy cơ chảy máu, rách phế quản hoặc đẩy dị vật sâu hơn. Sau nhiều nỗ lực, ê-kíp đã gắp thành công dị vật, rút ra ngoài nguyên vẹn.

Nhờ được can thiệp kịp thời, người bệnh hiện tỉnh táo, hô hấp ổn định, giảm ho rõ rệt và đang được theo dõi tại Khoa Hô hấp-Dị ứng.

Phim chụp X-Quang dị vật trong cơ thể của bệnh nhân. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tiến sỹ Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa hô hấp dị ứng chia sẻ nếu không được phát hiện sớm, dị vật kích thước lớn như vậy có thể gây nhiều biến chứng nguy hiểm như tắc nghẽn đường thở, viêm phổi, áp-xe phổi, thậm chí suy hô hấp đe dọa tính mạng.

Theo bác sỹ Dũng, mỗi năm Khoa tiếp nhận các trường hợp dị vật phế quản như hạt lạc, xương cá, mảnh đồ ăn… Tuy nhiên, dị vật là dụng cụ nha khoa kim loại là tình huống hiếm gặp, nguy cơ cao và cần sự phối hợp nhanh chóng giữa bệnh nhân, cơ sở nha khoa và bệnh viện chuyên khoa.

Bác sỹ Nguyễn Tiến Dũng khuyến cáo nhân viên y tế khi làm thủ thuật răng hàm mặt, đặc biệt là Implant, nên sử dụng bảo hộ đường thở (gạc chắn, dụng cụ ngăn rơi). Người dân nên lựa chọn cơ sở nha khoa uy tín, đảm bảo an toàn thủ thuật./.

