Khánh Hòa: Kịp thời đưa cháu bé từ vùng lũ bị hóc dị vật đi cấp cứu

Đêm 18, rạng sáng 19/11, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã khẩn trương cứu hộ thành công một cháu bé bị hóc dị vật bị cô lập trong vùng ngập sâu.

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 18/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa (PC07) nhận được tin báo về một trường hợp nguy cấp.

Đó là một cháu bé (trú tại khu vực đường 23 Tháng 10, phường Nha Trang) bị hóc dị vật cần cấp cứu gấp nhưng đang bị cô lập do nước lũ dâng cao.

Mực nước tại khu vực này đã vượt quá 0,8m gây nguy hiểm cho việc di chuyển.

Lực lượng PC07 đã nhanh chóng sử dụng xuồng cứu sinh, tiếp cận khu vực, đưa cháu bé vượt lũ. Sau đó, cháu bé đã được bàn giao cho lực lượng y tế để điều trị khẩn cấp. Hiện, cháu đã qua cơn nguy hiểm.

Cũng trong đêm 18/11, tại khu vực miền núi, Công an xã Khánh Vĩnh đã giải cứu thành công 3 người dân ở thôn Suối Cát. Nhóm người này đi rẫy và bị mắc kẹt do nước lũ sông Khế dâng nhanh, chảy xiết. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ để tiếp cận và đưa 3 người này về nhà an toàn.

Cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã phát thông báo khẩn cấp về lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, tại các khu vực ven sông suối và vùng trũng thấp.

Trong đó, xã Khánh Vĩnh - nơi nước sông Khế dâng nhanh, chảy xiết, chính quyền địa phương đã phát đi cảnh báo nghiêm ngặt, yêu cầu người dân tuyệt đối không tự ý đến những nơi nguy hiểm, chấp hành nghiêm hướng dẫn sơ tán của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Hiện, lực lượng PC07, Công an và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa duy trì trực chiến tại các điểm nóng để sẵn sàng ứng phó và hỗ trợ người dân di dời đến nơi trú ẩn an toàn./.

