Đà Nẵng: Sạt lở đất tại xã Phước Thành, vùi lấp 6 căn nhà

Ngày 2/11, Công an xã Phước Thành, thành phố Đà Nẵng cho biết vào khoảng 14 giờ ngày 2/11, tại thôn 4 của xã đã xảy vụ sạt lở đất làm vùi lấp 6 căn nhà và 1 người dân.

Ngay khi nhận tin báo, Công an xã Phước Thành đã khẩn trương phối hợp Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã triển khai lực lượng, phương tiện tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút, lực lượng đã cứu được nạn nhân ra ngoài và đưa đến Trung tâm Y tế xã cấp cứu, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

Hiện Công an xã Phước Thành tiếp tục vận động, hỗ trợ di dời 20 hộ dân với 60 nhân khẩu đến nơi an toàn, căng dây cảnh báo khu vực nguy hiểm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho nhân dân./.

Đà Nẵng: Sạt lở vùi lấp khu dân cư, người dân may mắn thoát nạn Sự cố sạt lở đã khiến bùn đất từ trên núi trượt xuống, vùi lấp toàn bộ mặt bằng dân cư, gây hư hỏng nhà cửa, trường học và tài sản của người dân.