Khánh Hòa: Đã tìm thấy thi thể của người đàn ông bị lũ cuốn trôi

Chiều 18/11, ông Lê Đại Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bắc Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) thông tin đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông bị lũ cuốn trôi chiều qua.

Trước đó, vào 15 giờ 30 chiều 17/11, trong lúc đi bộ trên đường Nguyễn Lương Bằng từ hướng trung tâm xã Vĩnh Phương cũ ra hướng Quốc lộ 1, anh N.Đ.X (sinh năm 1982, trú tại tổ dân phố Như Xuân 2, phường Bắc Nha Trang) đã bị nước lũ cuốn trôi, mất tích.

Đến trưa nay, nước giảm dần, người dân và các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Hiện tại, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể đang tiến hành các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Liên quan vụ sạt lở trên đèo Khánh Sơn, xã Cam An do mưa lớn vào tối 16/11, vụ sạt lở khiến 1 người bị thương, 1 người chết và 1 người mất tích.

Sau gần 2 ngày tiến hành tìm kiếm dưới lớp đất đá vùi lấp, cơ quan chức năng đã tìm thấy xe máy của nạn nhân nhưng vẫn chưa tìm thấy người mất tích.

Theo lực lượng quân đội tìm kiếm tại hiện trường, do địa hình là khu vực đèo núi, thời tiết có mưa, rất dễ sạt lở trong quá trình đào xới đất nên lực lượng tìm kiếm rất khó khăn tiếp cận giải phóng lượng đất đá sạt trên mặt đường.

Cùng với quân đội, lực lượng tìm kiếm cứu nạn khác của địa phương và tỉnh Khánh Hòa cũng triển khai phương án máy xúc, múc đất đá để tiếp cận hiện trường nhưng đá cứng nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đối với đèo Khánh Lê, đất, đá sạt xuống mặt đường, gây ách tắc nhiều vị trí trên đèo. Từ tối 17/11, lực lượng chức năng đã cho đóng cửa đèo để triển khai ứng phó.

Chiều 18/11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm trưởng đoàn sẽ đi kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê.

Tính đến chiều 18/11, đợt mưa lớn tại tỉnh Khánh Hòa kéo dài trong hai ngày qua đã làm sạt lở nhiều tuyến đường, mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Cụ thể đã có 8 người chết, 1 người mất tích và nhiều người khác bị thương./.

