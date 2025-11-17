Bí thư Khánh Hòa kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê

Chiều 17/11, ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo việc khắc phục hậu quả sạt lở đất đá do mưa lớn tại khu vực đèo Khánh Lê, công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích ở khu vực đèo Khánh Sơn.

Chỉ thông xe khi đảm bảo an toàn

Tại hiện trường sạt lở nghiêm trọng ở đèo Khánh Lê (xã Nam Khánh Vĩnh), Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đánh giá, đây là sự cố đặc biệt nghiêm trọng. Do khối lượng đất đá sạt lở rất lớn nên trước mắt, các lực lượng phải phối hợp chặt chẽ và triển khai giải pháp khẩn trương khắc phục.

Khu vực đèo còn nhiều điểm xung yếu, tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do mưa lớn. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu, rà soát các vị trí có nguy cơ sụt lún và kiên quyết chưa cho thông xe, chưa thu phí khi vẫn còn rủi ro.

Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, kéo dài khoảng 50m. Các đơn vị liên quan đang thống nhất phương án dùng mìn để phá đá. Dự kiến phải mất ít nhất hai ngày mới hoàn thành việc thu dọn hiện trường. Hiện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa bố trí 300 cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động.

Tình trạng sạt lở trên đèo Khánh Lê nối liền tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng thường xuyên xảy ra vào mùa mưa và đã có vụ tai nạn thương tâm. Về lâu dài, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đề nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bố trí nguồn lực cho dự án cao tốc Nha Trang-Đà Lạt.

Nếu tuyến cao tốc được hình thành không chỉ bảo đảm an toàn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển mà còn tạo động lực phát triển kinh tế, liên kết vùng.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân còn mất tích

Ông Nghiêm Xuân Thành (phải), Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo lực lượng chức năng sớm khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê. (Ảnh: Phan Sáu/ TTXVN)

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân tại khu vực suối Tường Vy trên đèo Khánh Sơn thuộc Tỉnh lộ 9 (xã Cam An) nơi xảy ra vụ sạt lở khiến 3 người bị vùi lấp, 7 người may mắn thoát nạn.

Hiện, lực lượng cứu hộ tìm thấy hai nạn nhân, trong đó một người được đưa đi cấp cứu và một người đã tử vong. Một người mất tích đang được tiếp tục tìm kiếm. Tuy nhiên, hiện nay điều kiện thời tiết bất lợi cho việc tìm kiếm.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ theo các phương án đề ra một cách sớm nhất.

Ngay trong tối 17/11, lực lượng cứu hộ phải điều động thêm thiết bị máy móc đến hiện trường, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Việc tìm kiếm nạn nhân chỉ dừng lại khi thời tiết xấu có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn cho người và tài sản.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, mưa lũ từ ngày 16-17/11 đã khiến 7 người chết, 1 người mất tích, nhiều người bị thương. Nghiêm trọng nhất là vụ tai nạn xe khách tại đèo Khánh Lê khiến 6 người tử vong. Chính quyền địa phương thực hiện di dời nhiều hộ dân ở vị trí ngập sâu có nguy cơ bị sạt lở cao đến nơi an toàn.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có người thiệt mạng và chia sẻ khó khăn với lực lượng đang tham gia cứu nạn, cứu hộ.

Tỉnh ủy Khánh Hòa yêu cầu, chính quyền địa phương và các đoàn thể tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình bị nạn. Đội ngũ y, bác sỹ tập trung cứu chữa cho các nạn nhân, nhất là người bị thương nặng.

Nhờ công tác điều trị tích cực, đến nay, những người bị thương do tai nạn sạt lở đất đá trên đèo Khánh Lê và Khánh Sơn đều đã ổn định sức khỏe, trong đó 2 trường hợp xuất viện và 17 người đang điều trị nội trú. Các nạn nhân chủ yếu bị gãy xương chân, chấn thương vùng ngực, chấn thương vùng lưng…

Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng/trường hợp, người bị thương 2 triệu đồng/người./.

Hình ảnh sạt lở đèo Khánh Lê nhìn từ trên cao Do mưa lớn đèo Khánh Lê, Quốc lộ 27C nối tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)