Đưa được thi thể hai nạn nhân cuối cùng ra khỏi vị trí sạt lở ở đèo Khánh Lê

Theo thông tin mới nhất phóng viên TTXVN tại Khánh Hòa vừa nhận được, lực lượng chức năng của tỉnh Khánh Hòa đã nỗ lực đưa được thi thể hai nạn nhân cuối cùng ra khỏi hiện trường vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê.

Tại hiện trường khu vực sạt lở, đất đá vẫn đang bị vùi lấp bởi hàng trăm m3 trên mặt đường, khiến tuyến đường đèo tê liệt hoàn toàn.

Trực tiếp có mặt tại điểm sạt lở, ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các ngành liên quan khẩn trương bổ sung lực lượng và máy móc để đẩy nhanh tiến độ khơi thông sạt lở trên đèo Khánh Lê. Sau nhiều giờ nỗ lực, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã đưa được 2 nạn nhân khỏi hiện trường xe khách bị nạn vào khoảng 11 giờ ngày 17/11.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, vụ tai nạn xe khách tại vị trí sạt lở ở Đèo Khánh Lê có tổng số 32 người (29 khách, 2 tài và 1 phụ). Hậu quả có 6 người chết (3 nam, 3 nữ), bị thương 18 người, xây xát đi lại được 9 người.

Hiện tại, khu vực Km 43 đường Quốc lộ 27C (thuộc thôn Bố Lang, xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) vẫn đang sạt lở nghiêm trọng. Khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường rất nhiều. Công ty CP Quản lý và Xây dựng giao thông Khánh Hòa đang huy động thêm nhiều máy móc cơ giới hạng nặng mới có thể xử lý được.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 16/11, tại khu vực suối Tường Vy trên đèo Khánh Sơn (Tỉnh lộ 9) đoạn thuộc xã Cam An đã xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 3 người bị vùi lấp, 7 người bị thương. Đây đều là đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Công Hải (tỉnh Khánh Hòa) đi phát dọn rừng thuê.

Đến thời điểm này, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy hai người; trong đó 1 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu, nạn nhân còn lại được xác định đã tử vong. Hiện còn một người mất tích đang lực lượng cứu hộ đang tiếp tục mở rộng tìm kiếm trong điều kiện thời tiết bất lợi./.

