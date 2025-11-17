Khánh Hòa ưu tiên nguồn lực điều trị cho người bị thương nặng vụ sạt lở đèo

Sáng 17/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thăm, động viên và chỉ đạo công tác điều trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê, xã Nam Khánh Vĩnh.

Ông Trần Hòa Nam đến từng giường bệnh, chia sẻ, động viên mong các nạn nhân sớm vượt qua khủng hoảng tâm lý, ổn định tinh thần, yên tâm tiếp tục điều trị.

Đối với việc điều trị, ông Trần Hòa Nam yêu cầu các bác sỹ phải đưa ra phác đồ điều trị có hiệu quả nhất, hướng đến việc giúp các nạn nhân sớm phục hồi sức khỏe.

Trước mắt, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cần tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên các hoạt động khám, điều trị cho các nạn nhân bị nặng, đối với các nạn nhân bị thương nhẹ, có thể cho xuất viện trong 1-2 ngày tới.

Ngay khi có thông tin sự cố ở đèo Khánh Lê, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã triển khai các biện pháp ứng phó sự cố theo kịch bản xử lý tình huống thiên tai đã ban hành từ trước. Các hoạt động tiếp cận hiện trường, cấp cứu, điều trị bệnh nhân được phối hợp nhanh chóng, có hiệu quả.

Phó Giám đốc sở Y tế tỉnh Khánh Hòa Trịnh Ngọc Hiệp cho biết ngành y tế đã kích hoạt báo động đỏ, huy động 8 xe cấp cứu đến hiện trường vận chuyển, cấp cứu cho các nạn nhân khi có sự cố tại đèo Khánh Lê.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, các y, bác sỹ khi tiếp nhận bệnh nhân đã nỗ lực hết mình cấp cứu, điều trị từ sáng sớm 17/11, ưu tiên các ca nặng được xử lý mổ cấp cứu và tiếp tục chăm sóc cho những ca bị thương nhẹ cho đến khi hồi phục xuất viện.

Anh Đoàn Minh Hậu (sinh năm 1993, trú tỉnh Lâm Đồng) bị gãy mâm chày trái và chấn thương cổ hiện đã tỉnh táo, qua cơn hoảng sợ và được điều trị tại Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình bỏng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Anh cho biết mình nằm ở vị trí đầu xe. Thời điểm xảy ra tai nạn (khoảng 22 giờ ngày 16/11), các hành khách trên xe đều đang ngủ. Khi nghe tiếng động, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Anh may mắn sống và bị thương cần phải phẫu thuật trong ngày 17/11.

Chuyến xe xuất phát từ tỉnh Lâm Đồng lúc 18 giờ ngày 16/11 hành trình đi Quảng Ngãi. Khi xảy ra sạt lở đất, tại hiện trường vụ tai nạn có 2 người dân của tỉnh Khánh Hòa đang di chuyển trên đường. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ 2 người dân đi cùng các nạn nhân không bị thương về nhà chờ của hãng xe.

Trước đó, vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê làm 6 người tử vong, 19 người được đưa vào viện điều trị (trong đó có 2 người bị thương nhẹ đã xuất viện), 8 người không bị thương được đưa về nhà chờ của hãng xe.

Đến nay, công tác tìm kiếm các nạn nhân bị đất đá vùi lấp vẫn đang được triển khai./.

