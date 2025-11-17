Khánh Hòa: Tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đèo Khánh Lê, giải cứu nạn nhân

Trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 27C, đoạn qua đèo Khánh Lê, đêm 16 rạng sáng 17/11, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tiếp cận hiện trường ở tỉnh Khánh Hòa, tham gia giải cứu nhiều người và phương tiện bị mắc kẹt.

Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, vào khoảng 23 giờ ngày 16/11, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 27C nối Lâm Đồng với Khánh Hòa, Tổ 27C thuộc Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 1 Lâm Viên (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng) nhận được tin báo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Khánh Hòa) nhờ tiếp cận hiện trường và cứu nạn, cứu hộ giúp người dân.

Vụ sạt lở khiến 1 xe khách của Công ty Phương Trang bị đất đá sạt lở vùi lên xe tại Km43 trên Quốc lộ 27C, địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Tổ công tác đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Lạc Dương (Lâm Đồng) cùng lực lượng y tế đến hiện trường cứu giúp người dân. Tuy nhiên trong quá trình Tổ công tác di chuyển đến hiện trường, đoạn đường 10km bị chia cắt bởi có 3 điểm sạt lở lớn.

Tại hiện trường có 4 xe ôtô con với 9 người đang mắc kẹt ở giữa các đám đất đá và cây cối sạt lở, trong khi đó phía trên ta luy dương đang có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Tổ công tác đã tiến hành di dời 9 người về trụ sở Công an xã; tiếp tục đến hiện trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa để hỗ trợ và đưa các nạn nhân ra khỏi khu vực sạt lở.

Hiện các khu vực có người và phương tiện bị nạn đã được lực lượng chức năng cứu hộ, đảm bảo an toàn. Địa bàn này tiếp tục có mưa, khiến nguy cơ sạt lở tiếp vẫn có thể xảy ra.

Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm đường, không để người và phương tiện đi qua khu vực có nguy cơ bị sạt lở để đảm bảo an toàn./.

Vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê: Khẩn trương điều trị cho 19 nạn nhân Hiện 19 nạn nhân trong vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê đang được cấp cứu, điều trị tích cực ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, đa số các nạn nhân đều bị chấn thương đầu, cổ, cột sống, bụng và gãy tay, chân.