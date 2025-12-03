Xuyên đêm trên cao tốc Cần Thơ-Cà Mau hoàn thành tuyến chính trước ngày 19/12

Những ngày này, không khí thi công trên công trường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trở nên sôi động.

Các nhà thầu, đơn vị thi công đang tổng lực triển khai nhiều hạng mục, không chỉ thi công ban ngày mà tranh thủ thi công cả vào ban đêm nhằm hoàn thành tuyến chính cao tốc Cần Thơ-Cà Mau trước ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hơn 8 giờ tối, tại công trường của dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau, gần 100 nhân công, 20 máy móc, trang thiết bị của Ban Trường Sơn Nam (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) đang tất bật thực hiện các hạng mục như thảm nhựa nóng, lu nền đường ở tuyến nối và các hạng mục an toàn giao thông ở tuyến chính.

Trung tá Nguyễn Thành Vinh-Phó giám đốc điều hành Ban Trường Sơn Nam (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) thông tin, đơn vị thi công gói thầu chiều dài 21 km với 20 cây cầu trên toàn tuyến.

Hiện tiến độ đã hoàn thành trên 97% khối lượng công trình, cơ bản hoàn thành thảm nhựa tuyến chính, còn lại đang thực hiện các hạng mục an toàn giao thông như, sơn kẻ đường, lắp tôn lượng sống, cắm biển báo…

Các nhà thầu tập trung máy móc để thi công xuyên đêm tại công trường cao tốc Cần Thơ-Cà Mau. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Dự kiến, sẽ hoàn thành trước ngày 12/12/2025 và đảm bảo hoàn thành tuyến chính kịp theo tiến độ 19/12/2025.

Để đạt tiến độ như hiện nay, tuy gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết khu vực Tây Nam bộ mưa nhiều nhưng đơn vị đã linh hoạt trong thực hiện các hạng mục, Ban giám đốc Ban Trường Sơn Nam thường xuyên động viên tinh thần công nhân trên công trường làm việc với tinh thần quyết thắng, kịp thời biểu dương khen thưởng động viên công nhân đạt thành tích. Đặc biệt, tổ chức thi công tăng ca tăng kíp, thi công cả vào ban đêm nhằm đưa tiến độ hoàn thành đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, anh Nguyễn Văn Đạt-cán bộ kỹ thuật Ban Trường Sơn Nam cho hay, nhân dịp thời tiết tốt không mưa trong mấy ngày qua, Ban đã bố trí thi công tăng ca làm việc tới khoảng 5-7 giờ sáng hôm sau nhằm đảm bảo tiến độ thảm bê tông nhựa tuyến nối hoàn thành trước ngày 7/12/2025. Các công nhân trên công trường hiện tập trung thi công với quyết tâm cao nhằm đưa dự án về đích đúng tiến độ.

Còn tại gói thầu của Công ty CP Xây dựng Tân Nam thực hiện dự án Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau với chiều dài 8,5 km; trong đó có 8 cầu và 2 nút giao, hiện đạt khoảng trên 95% khối lượng công trình.

Những tháng qua thời tiết mưa nhiều cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công trên công trường, nhưng công nhân trong đội thi công linh hoạt, tận dụng thời tiết nắng để tăng ca kíp, tranh thủ thi công, đặc biệt bố trí trên 100 công nhân thi công cả vào ban đêm để kịp tiến độ đề ra.

Anh Nguyễn Văn Tùng-công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam phấn khởi nói, còn 16 ngày nữa là đến ngày 19/12/2025 hoàn thành tuyến chính cao tốc Cần Thơ-Cà Mau nên anh em công nhân của công ty ai cũng cố gắng làm việc. Tuy thi công vào ban đêm có phần vất vả nhưng bù lại thời tiết dịu mát dễ dàng thi công, hơn nữa là đạt khối lượng khá nhanh nên ai cũng phấn khởi.

Hiện nay các đơn vị thi công tập trung 1.150 máy móc thiết bị tập trung thi công 3 ca, 4 kíp quyết tâm hoàn thành đúng tiến độ 19/12/2025. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau là một phần của dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Dự án được chia làm 2 dự án thành phần gồm đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và đoạn Hậu Giang-Cà Mau do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư; quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư 27.523 tỷ đồng, gồm 4 gói thầu xây lắp; được khởi công ngày 1/1/2023, theo kế hoạch sẽ hoàn thành tuyến chính vào ngày 19/12/2025.

Theo ông Đặng Ngọc Minh-Giám đốc điều hành thành phần 1 đoạn Cần Thơ-Hậu Giang (Ban quản lý dự án Mỹ Thuận) cho biết, dự án thành phần 1 chiều dài 37,95 km, hiện đã cơ bản hoàn thành trên 93% khối lượng công trình. Đơn vị đang đang triển khai quyết liệt thi công một số hạng mục lắp đặt cấu kiện an toàn giao thông, đảm bảo hoàn thành phần tuyến chính trước 19/12/2025.

Đối với đoạn Hậu Giang-Cà Mau, ông Phạm Đức Trình Giám đốc điều hành dự án thành phần 2 cho hay, với chiều dài toàn tuyến chính là 73,2 km và 16,6 km tuyến nối, hiện dự án đã hoàn thành trên 90% khối lượng công trình.

Trên công trường các nhà thầu đang bố trí trên 100 mũi thi công và 1.237 nhân sự, trên 620 thiết bị máy móc để triển khai thi công ban ngày và cả ban đêm một số hạng mục như thi công bê tông nhựa, thi công hoàn thiện các cầu, hạng mục an toàn giao thông.

Theo ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, Ban đã tổ chức thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu thi công trên công trường, đến nay tiến độ toàn tuyến đạt trên 92% khối lượng ưu tiên trên công trình (tuyến chính).

Hiện các đơn vị thi công đang tập trung 1.150 máy móc thiết bị, 2.100 nhân công, tập trung tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp với tinh thần quyết tâm cao nhất là đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ./.

Cao tốc Cần Thơ-Cà Mau phải đưa tuyến chính vào khai thác vào dịp 19/12 Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, máy móc, bảo đảm hoàn thành, đưa tuyến chính của Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau vào khai thác dịp 19/12/2025.