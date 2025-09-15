Bộ Xây dựng chỉ đích danh nhà thầu chậm tiến độ cao tốc Cần Thơ-Cà Mau

Bộ Xây dựng vừa có công điện yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và các chủ thể liên quan tập trung thi công hoàn thành dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và đoạn Hậu Giang-Cà Mau (đoạn Cần Thơ-Cà Mau).

Khẳng định Dự án đoạn thành phần đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau là các đoạn cuối cùng của tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, phía Bộ Xây dựng nhấn mạnh việc hoàn thành tuyến chính vào dịp 19/12/2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, là mục tiêu chính trị hàng đầu, góp phần hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và mục tiêu Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, mặc dù các khó khăn về nguồn vật liệu đã được tháo gỡ, một số nhà thầu đã nỗ lực, tập trung huy động máy móc thiết bị, tăng ca, tăng kíp để tổ chức triển khai thi công như Trường Sơn, VNCN E&C, Tổng công ty 36, Trung Nam nhưng chưa bù lại được tiến độ đã chậm, việc tổ chức triển khai thi công của nhiều đơn vị còn rất chậm, nếu không nỗ lực vượt bậc sẽ không thể hoàn thành dự án theo kế hoạch, đặc biệt là các đơn vị CC1, Thi Sơn, Hải Đăng.

Nguyên nhân chính được Bộ Xây dựng chỉ ra là do lãnh đạo cấp cao của một số đơn vị chưa có sự quan tâm thoả đáng để ưu tiên bố trí nguồn lực tài chính, tăng cường máy móc thiết bị; công tác tổ chức thi công chưa khoa học, hợp lý, chưa thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ; nếu không có giải pháp quyết liệt ngay từ thời điểm này sẽ không thể hoàn thành dự án.

Để hoàn thành Dự án đưa vào khai thác dịp 19/12/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư) phải thường trực tại hiện trường đến khi hoàn thành dự án để chỉ đạo điều hành công tác tổ chức thi công, kịp thời xử lý các vấn đề kỹ thuật phát sinh, đảm bảo chất lượng, kịp thời xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo các quy định của hợp đồng, không để gián đoạn thi công.

Hàng ngày, chủ đầu tư kiểm tra, giám sát công tác huy động, tổ chức thi công của các nhà thầu theo tiến độ đã cam kết; đặc biệt đối với các nhà thầu đang chậm hiện nay (Thi Sơn, CC1, Hải Đăng,…), chủ động làm việc với lãnh đạo cấp cao các đơn vị để yêu cầu bố trí đủ nguồn lực, máy móc thiết bị phục vụ thi công; bổ sung thêm máy móc thiết bị, nhân lực (nếu cần) để hàng tuần phải hoàn thành khối lượng theo kế hoạch, không để dồn khối lượng sang tháng sau.

Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cũng được giao nhiệm vụ thực hiện kịp thời công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, bảo đảm nguồn tài chính cho các nhà thầu thi công; chỉ đạo các nhà thầu thi công hoàn thành đến đâu phải thực hiện ngay công tác lập hồ sơ hoàn công theo quy định.

Bộ Xây dựng yêu cầu nhà thầu chủ động huy động thêm dây chuyền máy móc thiết bị để hoàn thành tuyến chính của dự án theo đúng kế hoạch đã cam kết; các nhà thầu Định An, Tân Nam, Hoàng Anh có nhiều đoạn tuyến thời gian chờ lún kéo dài, công tác dỡ tải chủ yếu tập trung vào tháng 10 và tháng 11/2025 cần có phương án tăng tải, khẩn trương huy động bổ sung máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư để thi công cuốn chiếu các hạng mục nền, móng mặt đường, an toàn giao thông ngay sau khi hoàn thành dỡ tải.

Lãnh đạo cấp cao các nhà thầu: Thi Sơn, Cienco4, CC1, Hải Đăng được yêu cầu cần có sự quan tâm thỏa đáng, ưu tiên nguồn lực tài chính, máy móc thiết bị thi công, khẩn trương huy động bổ sung máy móc thiết bị, nhân lực, vật tư, tổ chức thi công “3 ca 4 kíp”, hoàn thành theo đúng tiến độ cam kết… Các nhà thầu Vạn Cường, 620 đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các cầu trên tuyến chính trong tháng 9/2025…/.

Dự án cao tốc Cần Thơ-Cà Mau tăng tốc tiến độ, về đích trước ngày 19/12 Dự án thành phần cao tốc đoạn Cần Thơ-Hậu Giang và Hậu Giang-Cà Mau được chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc thi công ngày, đêm nhằm đưa công trình về đích vào cuối năm nay.