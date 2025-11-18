Khánh Hòa: Khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ và khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ phối hợp với các Sở Xây dựng tổ chức rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt sâu trên các tuyến đường giao thông để kịp thời có phương án cảnh báo, không để người dân đi vào khu vực nguy hiểm.

Theo đó, các đơn vị chức năng cần xem xét phương án phân luồng từ sớm, từ xa hoặc cấm đường nếu có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập lụt sâu; đồng thời chủ động phối hợp với các đơn vị truyền thông để thông tin đến người dân địa phương được biết.

Khu Quản lý đường bộ 3 phối hợp với Sở Xây dựng Khánh Hòa và các đơn vị có liên quan triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả của vụ sạt lở tại khu vực đèo Khánh Lê trên Quốc lộ 27C, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn và khắc phục sự cố.

Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông; bố trí lực lượng trực gác, hướng dẫn giao thông tại các vị trí có nguy cơ bị ngập sâu, chảy xiết, nhất là qua ngầm, tràn, bến phà, cầu phao, đò ngang; cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí đường bị ngập nước sâu, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở.

Các cơ quan, đơn vị kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi qua khi còn nguy cơ không đảm bảo an toàn; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện, vật tư khẩn trương khắc phục, sửa chữa các vị trí bị sạt lở, hư hỏng, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt trên các trục giao thông chính, tuyến huyết mạch.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Xây dựng về công tác bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ, sạt lở đất.

Vị trí đèo Khánh Lê đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị quản lý, bảo trì đường sắt tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, các khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét; các đoạn đường đèo dốc thường có đá rơi, đất sụt; các khu vực đường sắt phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất. Đồng thời, có kế hoạch dừng tàu, giãn tàu, tăng bo, chuyển tải hành khách khi tình hình mưa lũ gây ngập úng, sụt trượt tại các khu gian phải dừng tàu.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị liên quan của địa phương hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn cho các phương tiện và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Các đơn vị yêu cầu phương tiện neo đậu gần các cầu vượt sông khẩn trương di dời đến vị trí an toàn, tuyệt đối không để phương tiện bị trôi dạt do lũ đâm va vào các công trình vượt sông; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, nếu phát hiện phương tiện trôi dạt phải kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng địa phương phối hợp xử lý.

Về phía Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng, chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, các đơn vị tư vấn có liên quan triển khai ngay công tác ứng phó mưa lũ tại khu vực Trung Bộ, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khắc phục sự cố công trình; phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến vừa thi công vừa khai thác.

Đối với các tỉnh, thành phố: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Sở Xây dựng chủ động phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ khu vực, lực lượng chức năng địa phương trong việc khắc phục sự cố do mưa lũ gây ra, tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt; tập trung kiểm tra, rà soát, kịp thời phát hiện, cảnh báo ngay các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất trên các tuyến đường được giao quản lý, sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện; bố trí phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân đi qua khu vực bị ngập lụt.

Các Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ ngập úng, gây ách tắc giao thông để có phương án thoát nước nhanh, hạn chế ách tắc. Bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị ứng trực đảm bảo tiêu thoát nước sớm, chống ngập úng tại các điểm trong đô thị.

Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường bộ trên địa bàn thường xuyên cập nhật tình hình mưa lũ và các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún đất để có phương án vận tải phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 17-20/11/2025, các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, khả năng gây ra lũ, ngập lụt tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc./.

Bí thư Khánh Hòa kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sạt lở tại đèo Khánh Lê Khối lượng đất đá sạt lở rất lớn, kéo dài khoảng 50m; các đơn vị liên quan đang thống nhất phương án dùng mìn để phá đá, dự kiến phải mất ít nhất hai ngày mới hoàn thành việc thu dọn hiện trường.