Tối ngày 16/11, tại km 45 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, Khánh Hòa), một xe khách 40 chỗ tuyến Đà Lạt – Quảng Ngãi bị khối đất đá lớn từ taluy dương sạt xuống, ập vào hông phải khiến xe biến dạng nặng.

Bản tin 60s ngày 17/11/2025 gồm những nội dung sau:

Cận cảnh vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Khánh Lê khiến 6 người thiệt mạng.

Lũ dâng nhanh bất ngờ, người dân Hội An lại chịu cảnh ngập lụt.

Nhiều xe máy ngã dúi dụi vì bùn nhão tràn phố Hà Nội.

Người đàn ông bị đe dọa vì ghi hình đoàn xe đạp đi vào làn ô tô ở Hà Nội.

Bắt đối tượng giả danh lãnh đạo đài VOV cưỡng đoạt tài sản.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ thẳng tiến vào biển Caribe.

Israel thừa nhận nổ súng vào binh sỹ Lực lượng lâm thời Liên Hợp Quốc tại Liban.

Chính quyền Zelensky rung chuyển do bê bối tham nhũng./.