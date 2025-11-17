Lâm Đồng: Đèo Prenn lên Đà Lạt sạt lở nặng, ngừng lưu thông hai chiều

Sáng 17/11, tuyến đèo Prenn (cửa ngõ lên Đà Lạt, Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng tại vị trí trí K224 + 854 (gần cầu Đatanla) do mưa kéo dài trong hai ngày qua.

Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người và tài sản nhưng khiến tuyến đèo này phải tạm dừng các phương tiện lưu thông cả hai chiều.

Ghi nhận tại hiện trường, vị trí sạt lở gần cầu Đatanla (thuộc đoạn giữa đèo Prenn). Điểm sạt lở thuộc taluy âm, kéo dài theo mặt đường khoảng 20m, có đoạn ăn sâu vào gần hết một nửa mặt đường bên taluy âm. Tại khu vực này cũng xuất hiện hàng loạt vết nứt lớn kéo dài trên mặt đường, có nguy cơ sạt lở tiếp trong những ngày tới.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị, sở ngành đã đến kiểm tra thực tế tại hiện trường. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến chuyên gia, đơn vị để có hướng xử lý lâu dài tình trạng sạt lở trên tuyến đèo Prenn.

Liên quan đến vụ việc, ngay trong sáng cùng ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức phân luồng giao thông, điều tiết các phương tiện lưu thông qua đèo Prenn.

Cụ thể, các phương tiện từ hướng Đức Trọng đi Đà Lạt có thể lưu thông qua đèo Mimosa (song song với đèo Prenn) hoặc đèo Sacom (đi qua Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm).

Đối với phương tiện lưu thông từ hướng Đà Lạt-Đức Trọng có thể di chuyển qua đèo Mimosa hoặc đổ đèo Prenn đến đoạn ngã ba thác Đatanla nối vào Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm để đi đèo Sacom./.

