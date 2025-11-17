Mưa lớn 2 ngày liên tiếp, Lâm Đồng sạt lở nhiều tuyến đèo

Từ đêm 15/11 đến sáng 17/11, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có mưa đến mưa to liên tục. Cho đến thời điểm này, các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhất là những đoạn qua đèo đã xảy ra sạt lở.

Đặc biệt đèo Prenn, cửa ngõ vào khu vực đô thị Đà Lạt đã bị sạt lở nghiêm trọng rạng sáng 17/11, có vị trí sạt lở về phía taluy âm rộng tới tim đường của con đèo rộng tới 4 làn xe này.

Hiện tại, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tiết các phương tiện giao thông đi theo hướng đèo Mimosa để đảm bảo an toàn giao thông.

Các tuyến đèo Gia Bắc, đèo Ngoạn mục cũng xảy ra sạt lở tại nhiều vị trí. Hiện hướng đi qua đèo Khánh Lê và đèo Ngoạn Mục (nối Lâm Đồng-Khánh Hoà) đi từ hướng Lâm Đồng đều đang cấm lưu thông vì nguy cơ tiếp tục sạt lở rất cao. Toàn tuyến đèo Ngoạn Mục có tới 12 điểm sạt lở đất đá, cây cối nên xe cộ bị mắc kẹt suốt đêm.

Từ đêm 16/11 đến sáng 17/11, tổ Cảnh sát giao thông Eo Gió (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng) cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ xã D'Ran (Lâm Đồng) chủ động xuống đèo Ngoạn Mục gần phía Lâm Đồng giải tỏa các điểm sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ trên đường.

Đến 8 giờ 30 ngày 17/11, các lực lượng cứu nạn cứu hộ đã cơ bản dọn dẹp đất đá, cây cối bị sạt lở trên đèo Ngoạn Mục để các phương tiện có thể lưu thông.

Trước tình hình mưa kéo dài trong 2 ngày qua, ngày 17/11 Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã ra văn bản 6403/SNNMT-TLTNN về việc vận hành hồ chứa thủy điện Đại Ninh để giảm lũ cho hạ du.

Theo đó vào lúc 9 giờ ngày 17/11 mực nước hồ Đại Ninh đạt cao trình 879,816m (mực nước dâng bình thường là 880 m); lưu lượng vào hồ 475 m3/s, lưu lượng chạy máy 55 m3/s, lưu lượng xả điều tiết qua tràn 350m3/s.

Căn cứ vào tình hình mưa trên lưu vực hồ Đại Ninh, hồ Đơn Dương theo chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng, Công ty Thủy điện Đại Ninh đã tiến hành tăng lưu lượng xả điều tiết qua đập tràn hồ Đại Ninh từ lúc 10 giờ ngày 17/11 từ 350m3/s lên trong khoảng từ 400m3/s đến 500m3/s để vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du.

Lượng nước xả điều tiết hồ thủy điện Đại Ninh nêu trên được xả về theo dòng sông Đồng Nai, không về sông Lũy.

Ngày 17/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn nâng cao việc phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn giao thông.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai thực hiện hoặc tham mưu, đề xuất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống, ứng phó sự cố do bão, lũ gây ra đối với hệ thống giao thông và công trình trên địa bàn tỉnh, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm, mang tính kết nối liên vùng nhằm đảm bảo lưu thông thông suốt, an toàn.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm nghiên cứu, rà soát đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực cho Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã để bảo đảm đáp ứng với yêu cầu của công tác phòng thủ dân sự và phòng, chống thiên tai trong tình hình mới; đề xuất ưu tiên đầu tư để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác dự báo tình hình thời tiết, thiên tai; xây dựng mạng lưới thông tin cảnh báo nguy cơ sụt trượt, ngập, lũ quét tại các vị trí xung yếu, để các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai những phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh phát triển thêm các khu neo đậu tránh trú bão mới và cải tạo, mở rộng các khu neo đậu tránh trú bão hiện có…

Ủy ban Nhân dân các xã, phường, đặc khu tiếp tục phối hợp hỗ trợ cơ quan quản lý đường bộ trong việc bố trí khu vực đổ đất, đá bị sụt trượt để tạo thuận lợi cho việc khắc phục sự cố sụt trượt taluy; hỗ trợ giải phóng mặt bằng trong trường hợp khắc phục hư hỏng lớn phải mở rộng đường về phía taluy dương hoặc cải tuyến để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, hỗ trợ cơ quan quản lý hàng hải, đường thủy trong việc bố trí khu vực đổ thải khi nạo vét luồng, lạch do bị bồi lắng không đảm bảo độ sâu chạy tàu, nhất là các khu vực cửa sông trong mùa mưa lũ…/.

Lâm Đồng: Khoảng 6.000m3 có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’ran Tại vị trí Km262+400 trên tuyến đèo D’ran thuộc đoạn cuối Quốc lộ 20 (Lâm Đồng), nguy cơ khối đất đá khoảng 6.000m3 trên đồi thông đang bị nứt toác, có thể đổ ập xuống mặt đường bất cứ lúc nào.