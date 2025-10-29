Lâm Đồng khẩn trương khắc phục sạt lở để thông tuyến trên đèo D’ran

Ngày 29/10, các lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang tập trung khắc phục hậu quả, giải phóng hiện trường sạt lở trên tuyến đèo D’ran (đoạn cuối Quốc lộ 20 nối Đà Lạt với xã D’ran) xảy ra tối hôm trước.

Vị trí sạt lở tại Km262+400 thuộc Quốc lộ 20, cách chân đèo D’ran nối với Quốc lộ 27 dẫn đi Phan Rang (Khánh Hòa) khoảng 5km. Đoạn sạt lở thuộc taluy dương, có chiều dài gần 200m. Phía trên đỉnh đồi còn nhiều vết nứt lớn, nhiều cây thông cổ thụ nghiêng ngả, nguy cơ sạt lở rất cao.

Bên dưới nền đường xuất hiện sụt lún, có nhiều vết nứt lớn, kéo dài khoảng 10m tại phần đường dẫn vào cầu Treo. Rất may, cầu Treo (dài khoảng 10m) chưa xuất hiện sụt lún, nứt mặt cầu.

Sáng cùng ngày, phía hai đầu đường qua đoạn sạt lở vẫn được phong tỏa, các phương tiện không được lưu thông. Lực lượng chức năng cùng trang thiết bị, xe cơ giới tiến hành cưa hạ các cây thông ngã đổ tại vị trí sạt lở, san gạt, múc đất đá phía taluy dương tràn ra mặt đường. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở rất lớn nên công tác giải phóng hiện trường gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường-Đà Lạt, các lực lượng gồm công an, đơn vị bảo trì, đường bộ, kiểm lâm, dân quân phường đang nỗ lực triển khai công tác khắc phục hậu quả nhằm sớm thông tuyến đèo D’ran trong thời gian sớm nhất.

Tuy nhiên sau khi khảo sát, các đơn vị đánh giá đồi đất phía taluy dương còn nhiều cây thông lớn nghiêng đổ, phần đất còn nhiều vết nứt trên đỉnh đồi nên trước mắt chỉ ưu tiên cho xe nhỏ, tải trọng thấp lưu thông sau khi đã giải phóng mặt bằng; đồng thời sẽ có đơn vị chuyên môn đánh giá lại để có phương án khắc phục lâu dài.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, tối 28/10, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với lực lượng của địa phương tiến hành phong tỏa hai chiều trên Quốc lộ 20 (nối từ phường Xuân Trường-Đà Lạt với xã D’ran) do sạt lở nghiêm trọng trên đèo D’ran sau mưa lớn.

Các lực lượng chức năng cũng hướng dẫn phương tiện di chuyển từ chân đèo D’ran theo hướng Quốc lộ 27 để đi Đà Lạt qua đèo Prenn hoặc Mimosa và ngược lại nếu các phương tiện có nhu cầu đi Đà Lạt-Phan Rang./.

Các tuyến Quốc lộ bị ách tắc do sạt lở, ngập ở Lâm Đồng đã lưu thông trở lại Rạng sáng 28/10, nước lũ dâng cao từ Sông Lũy khiến đoạn Quốc lộ 1A qua cầu Ông Vạc, xã Lương Sơn bị ngập sâu. Vị trí nước ngập kéo dài khoảng 100m, sâu khoảng nửa mét.