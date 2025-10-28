Các tuyến Quốc lộ bị ách tắc do sạt lở, ngập ở Lâm Đồng đã lưu thông trở lại

Đến 11 giờ 30 phút, ngày 28/10, nước trên Sông Lũy đã rút, Quốc lộ 1A đoạn qua cầu Ông Vạc, xã Lương Sơn, tỉnh Lâm Đồng không còn bị ngập. Các phương tiện đã lưu thông bình thường cả 2 hướng.

Trước đó, rạng sáng 28/10, nước lũ dâng cao từ Sông Lũy khiến đoạn Quốc lộ 1A qua cầu Ông Vạc, xã Lương Sơn bị ngập sâu. Vị trí nước ngập kéo dài khoảng 100m, sâu khoảng nửa mét khiến giao thông tạm thời bị chia cắt ở cả hai hướng.

Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông và Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 đã bố trí cán bộ phối hợp điều tiết giao thông tại khu vực bị ngập.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử lực lượng hướng dẫn tài xế xe đường dài quay đầu, lên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết để thay đổi lộ trình qua đây.

Cùng thời điểm, nước Sông Lũy dâng cao đã khiến một số khu vực ở xã Sông Lũy bị ngập. Cụ thể, lúc 1 giờ 40 phút sáng 28/10, tại thôn Suối Nhuôm, khoảng 25 hộ dân bị ngập sâu từ 0,8-1,5m.

Chính quyền xã đã chủ động huy động lực lượng quân sự, Công an và các ngành chức năng hỗ trợ người dân di dời người dân, gia súc, gia cầm và tài sản đến nơi an toàn.

Liên quan đến tình hình sạt lở đất đá trên Quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh (xã Phan Sơn), Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết điểm sạt lở đã được khắc phục, các phương tiện lưu thông bình thường từ sáng 28/10.

Trước đó, tối 27/10, do mưa lớn kéo dài, tại Km45+500 Quốc lộ 28B, đoạn qua đèo Đại Ninh, xã Phan Sơn đã xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng lớn đất, đá và cây cỏ đổ ập xuống phủ kín mặt đường dài khoảng 30m. Các xe ôtô và cả xe máy không thể lưu thông qua vị trí sạt lở, phải xếp hàng dài.

Lực lượng chức năng gồm Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Ban Quản lý dự án số 5 - Cục Đường bộ Việt Nam, cùng Công an, dân quân hai xã Phan Sơn và Tà Hine đã huy động phương tiện dọn dẹp, khắc phục điểm sạt lở./.

