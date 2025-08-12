Đà Lạt: Mưa lớn gây sạt lở kè khiến 2 du khách đang uống càphê tử vong

Chiều 12/8, mưa lớn trên địa bàn các phường trung tâm tỉnh ủy Lâm Đồng gây ngập lụt tại nhiều khu phố. Đặc biệt, mưa lớn đã gây sạt lở bờ taluy ở phường Xuân Trường, Đà Lạt (phường 11, thành phố Đà Lạt cũ) khiến 2 du khách đang uống càphê tử vong.

Theo ông Trần Hùng Sơn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Xuân Trường - Đà Lạt, mưa kéo dài suốt buổi chiều gây sạt bờ taluy khoảng 20m tại quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108, đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt).

Khoảng 16 giờ 30, hai du khách đang uống càphê đã bị bờ taluy và bùn đất đè lên khiến 1 người tử vong tại chỗ, 1 người được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh nhưng cũng không qua khỏi. Danh tính hai nạn nhân chưa được xác định.

Chiều 12/8, khu vực trung tâm Đà Lạt (Lâm Đồng) có mưa rất lớn trên diện rộng và kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ khiến nhiều khu vực ven suối, vùng trũng bị ngập cục bộ.

Khu dân cư tại hẻm 28 đường Lữ Gia (phường Lâm Viên-Đà Lạt) ngập gần 1m dọc đường hẻm khiến nhiều nhà dân bị cô lập. Do hẻm nhỏ, chỉ có đường hẻm độc đạo nên nhiều người; trong đó có trẻ em, người già bị mắc kẹt.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền phường Lâm Viên-Đà Lạt đã huy động lực lượng hàng chục người phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh đến hiện trường để đưa người bị mắc kẹt ra ngoài; đồng thời vận động toàn bộ người dân di dời đến nơi an toàn.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt cho biết khu vực dân cư bị ngập có khoảng 40 hộ dân với hàng trăm nhân khẩu nên lực lượng chức năng ưu tiên đưa người dân ra khỏi khu vực bị ngập.

Trước mắt, địa phương hỗ trợ người dân đến ở tạm tại 3 địa điểm trên địa bàn phường chờ nước rút. Trong trận mưa chiều cùng ngày, tình trạng ngập cục bộ cũng xuất hiện tại khu vực suối Phan Đình Phùng, một số đoạn trên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phan Đình Phùng, đường Trần Quốc Toản (khu vực trước Vườn hoa thành phố Đà Lạt)./.

