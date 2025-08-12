Đồng Tháp: Kè Thường Thới Tiền tiếp tục sạt lở nghiêm trọng

Khoảng hơn 12 giờ, ngày 12/8, tại công trình Kè Thường Thới Tiền (thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) tiếp tục xảy ra một vụ sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 55m.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 7-12/8), công trình Kè Thường Thới Tiền xảy ra 2 vụ sạt lở với tổng chiều dài gần 100m.

Theo Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thường Phước, điểm sạt lở kè Thường Thới Tiền vào ngày 12/8 nằm đối diện Nhà máy chế biến trái cây Nova Thabico.

Vụ sạt lở đã làm hư hỏng toàn bộ mái taly kè dài khoảng 55m; sụp lún vỉa hè và lan can kè với chiều dài khoảng 30m, rộng 8m và ăn sâu vào mặt đường nhựa khoảng 1,5m; có khả năng tiếp tục sạt lở đường nhựa và chiều dài sạt lở có thể mở rộng thêm.

Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thường Phước đã tiến hành giăng dây, lắp đèn cảnh báo và cấm tất cả phương tiện giao thông đường bộ lưu thông qua lại khu vực sạt lở. Đồng thời, thành lập Tổ Công tác ứng trực để kịp thời thông tin, báo cáo diễn biến sạt lở nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hiện tại, mực nước lũ dâng cao và dòng nước chảy xiết, có khả năng tiếp tục xảy ra sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn.

Xã Thường Phước đã kiến nghị Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan khẩn trương tiếp tục khảo sát để có giải pháp khắc phục sạt lở, tránh ảnh hưởng đến việc sản xuất của Nhà máy chế biến trái cây Nova Thabico và nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực.

Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 7/8, tại công trình kè Thường Thới Tiền cũng đã xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 40m. Vụ sạt lở đã làm hư hỏng hoàn toàn thân kè, mái taluy kè dài khoảng 40m; gây sụp hoàn toàn vỉa hè với chiều dài 28m, rộng 5m, tạo "hàm ếch" khoét sâu vào mặt đường nhựa; phần tiếp giáp giữa bó vỉa hè và mặt đường nhựa xuất hiện vết nứt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp vừa chủ trì phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước và các đơn vị có liên quan đã tổ chức khắc phục tạm thời điểm sạt lở nói trên (ngày 7/8) bằng giải pháp gia cố bao tải cát trên nền vải địa kỹ thuật.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (đơn vị tư vấn) đẩy nhanh tiến độ đo đạc, bổ sung đánh giá khu vực sạt lở nói trên; hoàn thành gói thầu khảo sát, đánh giá và đề xuất phương án khắc phục sụp lún, sạt lở kè Thường Thới Tiền.

Kè Thường Thới Tiền thuộc Dự án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng", tổng chiều dài 4.065m, chia làm 3 giai đoạn với kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 dài 2.765m, hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 3/2017; giai đoạn 2 dài 460m và giai đoạn 3 dài 840m, cùng hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2019./.

