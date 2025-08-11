Đồng Tháp: Khắc phục tạm thời sự cố sụp lún, sạt lở kè Thường Thới Tiền

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp chủ trì phối hợp với Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước và các đơn vị có liên quan tổ chức khắc phục tạm thời đoạn xói lở bờ sông Tiền, khu vực kè Thường Thới Tiền (thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) nhằm hạn chế sạt lở, sụp lún phát sinh thêm.

Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, để đảm bảo an toàn cho công trình kè Thường Thới Tiền, giải pháp trước mắt, Sở chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan và chính quyền địa phương khắc phục tạm thời điểm sụp lún bằng giải pháp gia cố bao tải cát trên nền vải địa kỹ thuật.

Đồng thời, Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Thủy lợi trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hiện trường khắc phục khu vực sụp lún.

Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước tiến hành giăng dây, đặt biển báo, thắp đèn cảnh báo tại khu vực sạt lở kè Thường Thới Tiền; theo dõi, chỉ đạo lực lượng phân luồng giao thông qua hướng khác, nghiêm cấm không cho phương tiện thủy, bộ lại gần khu vực sạt lở; đồng thời lắp đặt biển giảm tải trọng giao thông đường bộ để hạn chế tác động làm gia tăng tình trạng sạt lở.

Về lâu dài, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp đề nghị Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (đơn vị tư vấn) đẩy nhanh tiến độ đo đạc, bổ sung đánh giá khu vực sạt lở nói trên; hoàn thành gói thầu khảo sát, đánh giá và đề xuất phương án khắc phục sụp lún, sạt lở kè Thường Thới Tiền.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7/8, tại công trình kè Thường Thới Tiền xảy ra sạt lở đã làm hư hỏng hoàn toàn thân kè, mái taluy kè dài khoảng 40m; gây sụp hoàn toàn vỉa hè với chiều dài 28m, rộng 5m, tạo “hàm ếch” khoét sâu vào mặt đường nhựa; phần tiếp giáp giữa bó vỉa hè và mặt đường nhựa xuất hiện vết nứt, có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, về địa hình lòng sông Tiền ở khu vực sạt lở, theo kết quả chập ghép địa hình ở giai đoạn nghiệm thu hoàn thành công trình (tháng 12/2016) và địa hình đo vào ngày 9/1/2025 cho thấy, địa hình lòng sông bị hạ thấp rất nhiều.

Mức hạ thấp phổ biến từ 2-7m, phạm vi hạ thấp từ thảm đá cơ kè ra phía ngoài sông khoảng 180-200m so với thời điểm nghiệm thu và hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

Hiện nay, lũ thượng nguồn đang đổ về với vận tốc lớn, kết hợp với lưu lượng tàu ghe qua lại với mật độ cao, tạo sóng áp sát vào bờ kết hợp nền đất yếu gây mất ổn định và sạt lở.

Kè Thường Thới Tiền thuộc Dự án “Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng” do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Australia (AusAID) tài trợ, tổng chiều dài 4.065m, chia làm 3 giai đoạn với kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Trong số đó, giai đoạn 1 dài 2.765m, hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 3/2017; giai đoạn 2 dài 460m và giai đoạn 3 dài 840m, cùng hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2019./.

