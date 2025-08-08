Đồng Tháp: Tiếp tục sụp lún, sạt lở kè Thường Thới Tiền

Theo Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thường Phước, khoảng 17 giờ, ngày 7/8, tại công trình Kè Thường Thới Tiền (thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) đã xảy ra 1 vụ sạt lở, với chiều dài khoảng 40m.

Vụ sạt lở làm hư hỏng toàn bộ mái taly kè dài khoảng 40m, sụp hoàn toàn vỉa hè tạo thành một hố sâu với chiều dài 16m, rộng 5m, ăn sâu đến gần mặt đường nhựa; phần tiếp giáp giữa bó vỉa hè và mặt đường nhựa xuất hiện vết nứt, có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thường Phước Lê Hùng Cường, ngay sau khi xảy ra vụ sạt lở, Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Thường Phước đã tiến hành giăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở và cấm các loại xe tải trọng nặng lưu thông qua lại khu vực sạt lở.

Cùng với đó, kiến nghị Ban Chỉ đạo Ứng phó với Biến đổi khí hậu-Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan khảo sát thực tế, đánh giá và bàn giải pháp khắc phục, nhằm tránh tình trạng sạt lở đường nhựa, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Điểm sạt lở tại công trình Kè Thường Thới Tiền (thuộc xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp) tạo thành hố sâu. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, cũng tại khu vực kè Thường Thới Tiền (vị trí đối diện Nhà máy chế biến trái cây Nova Thabico) bị sạt lở ăn sâu vào chân kè, gây sụp lún phần vỉa hè, tạo thành một hố sâu rộng hàng chục mét vuông; hố này thông ra sông Tiền và để lộ cát, đá dưới nền vỉa hè.

Đáng lo hơn khi mùa nước lũ đang đổ về, dòng nước chảy mạnh và dâng cao, nếu không nhanh chóng có giải pháp khắc phục thì nguy cơ gây ảnh hưởng đến công trình kè và đường giao thông nằm liền kề.

Ông Lê Hà Luân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, xác định sơ bộ nguyên nhân ban đầu Kè Thường Thới Tiền bị sụp lún là do biến đổi dòng chảy sông Tiền, dòng chảy "đạp" thẳng vào nên gây xoáy chân kè.

Trước đây, khi thiết kế thi công kè, tại đoạn này là khu vực đất bồi, nhưng đến nay lại lở. Tuy nhiên, kết cấu kè còn đang tương đối ổn định. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã thuê Viện khoa học thủy lợi, đang tiến hành khảo sát để xác định chính xác nguyên nhân sụp lún và cố gắng sớm đưa ra phương án khắc phục tạm thời cũng như lâu dài.

Kè Thường Thới Tiền thuộc Dự án "Quản lý và giảm nhẹ rủi ro hạn hán và lũ lụt Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng" do Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan phát triển quốc tế Australia (AusAID) tài trợ, tổng chiều dài 4.065m, chia làm 3 giai đoạn với kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Trong đó, giai đoạn 1 dài 2.765m, hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng tháng 3/2017; giai đoạn 2 dài 460m và giai đoạn 3 dài 840m, cùng hoàn thành nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 10/2019./.

Phú Thọ: Tình trạng sạt lở sông Thao uy hiếp hệ thống kè, cuốn trôi đất canh tác Tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông Thao đoạn qua xã Lâm Thao (Phú Thọ) đã cuốn trôi nhiều diện tích hoa màu, đe dọa hệ thống kè và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân.