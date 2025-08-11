Nghệ An: Điểm sạt lở tại Km364, Quốc lộ 16 qua xã Bắc Lý tạm thông tuyến

Sáng 11/8, ông Phạm Viết Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin, điểm sạt lở ta-luy âm nghiêm trọng tại Km364 trên Quốc lộ 16 thuộc địa phận bản Huồi Cáng 1 (xã Bắc Lý), ngay cạnh Trạm y tế xã Bắc Lý đã tạm thời được khắc phục, tình trạng giao thông qua điểm sạt lở, sụt trượt này đã thông tuyến trở lại từ chiều 10/8.

Trước đó, từ ngày 23/7, điểm sạt lở này đã tồn tại, nguyên nhân xảy ra do mưa lớn, nước chảy từ khe Huồi Nhỏ kéo theo đất đá đã làm tắc cống thoát nước và tràn lên mặt đường gây sạt lở lớn.

Từ tối ngày 9/8, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và lượng nước từ trên dốc đổ xuống nhiều, dòng chảy mạnh đã tràn qua những bao tải cát đắp trên mặt đường để “nắn” dòng khiến tình trạng sạt lở, sụt trượt ta-luy âm tại điểm sạt lở thuộc Km364 tiếp tục diễn ra với mức độ nhanh hơn.

Trên suốt chiều dài hơn 20m bị sạt lở, nhiều vị trí mặt đường đã bị sạt lở từ 1/3 đến vào quá tim đường, bờ ta-luy âm của tuyến đường tại điểm sạt lở đã khoét sâu vào trong, tạo vách hàm ếch khổng lồ.

Hành lang bảo vệ đã bị hư hỏng hoàn toàn; đất đá khối lượng lượng lớn sạt lở, sụt trượt đã kéo theo cả hàng rào lan can dài hàng chục mét xuống khe suối.

Người điều khiển xe máy đi qua điểm sạt lở này rất vất vả, khó khăn và phải thật tập trung, cẩn trọng. Các loại xe khách, xe tải không thể lưu thông bởi mặt đường bị thu hẹp, tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Với quyết tâm nỗ lực thông tuyến, đảm bảo giao thông thông suốt, đặc biệt là sự lưu thông của các xe chở hàng thiện nguyện, nhu yếu phẩm vào các vùng thiệt hại do lũ vào địa bàn xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), trưa ngày 10/8, chính quyền địa phương xã Bắc Lý, lực lượng chức năng và đơn vị quản lý tuyến đường đã sử dụng nhiều lượt xe tải chở đá hộc đổ xuống điểm sạt lở lấp các vách hàm ếch ta-luy âm; tạo nền vững chắc và mở rộng thêm mặt đường đảm bảo một làn xe lưu thông qua lại.

Đồng thời cắm biển báo ở hai đầu điểm sạt lở và giăng dây phản quang ngăn cách khu vực nguy hiểm với mặt đường lưu thông để người đi đường dễ dàng quan sát.

Ông Phạm Viết Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý cho biết thêm, các loại phương tiện có tải trọng nhỏ như xe máy, xe ôtô con loại 5 đến 7 chỗ, xe tải, xe bán tải, xe khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống… đều có thể lưu thông qua điểm sạt lở. Tuy nhiên đối với các loại xe có tải trọng lớn, thân xe dài và khổ rộng như xe container, xe khách giường nằm… thì chưa nên đi qua điểm sạt vì tiềm ẩn yếu tố không an toàn.

Quốc lộ 16 dài hơn 400 km, điểm đầu tại xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa), điểm cuối tại xã Mường Xén (tỉnh Nghệ An). Tại tỉnh Nghệ An, quốc lộ 16 có chiều dài hơn 200 km (điểm đầu Km190, điểm cuối Km406) nối hai tuyến Quốc lộ 7 và Quốc lộ 48, đi qua nhiều xã miền núi, biên giới phía Tây của địa phương như Tri Lễ, Nhôn Mai, Mỹ Lý, Bắc Lý…, đóng vai trò quan trọng trong liên kết vùng, tạo động lực để các địa bàn miền núi phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Sau 3 tuần khi lũ đi qua, cung đoạn Quốc lộ 16 từ xã Mường Xén-xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) còn nhiều điểm sạt lở chưa được khắc phục triệt để, nguy cơ sạt lở, chia cắt tuyến giao thông huyết mạch còn xảy ra nếu có mưa lớn kéo dài. Đặc biệt, trên Quốc lộ 16 cung đường Mường Xén-Mỹ Lý có một cung sụt lún, trượt sạt lớn. Hiện mặt bằng khối sạt trượt đã lún khoảng 50 cm so với mặt đường Quốc lộ 16./.

