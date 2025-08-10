Nghệ An: Quốc lộ 16 tạm thời bị chia cắt do sạt lở nghiêm trọng tại Km364

Tối ngày 9/8, tuyến Quốc lộ 16 huyết mạch nối địa bàn các xã miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An như Mường Xén, Bắc Lý, Mỹ Lý, Nhôn Mai, Tri Lễ… đã tạm thời bị chia cắt do tình trạng sạt lở ta-luy âm nghiêm trọng tại Km364.

Điểm sạt lở này nằm gần ngã ba giao cắt giữa Quốc lộ 16 và đường đi bản Buộc (xã Bắc Lý, tỉnh Nghệ An), ngay cạnh Trạm y tế xã Bắc Lý và cách Ủy ban Nhân dân xã Bắc Lý khoảng hơn 300m.

Trong đợt mưa lũ xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua, điểm sạt lở này đã xuất hiện. Tuy nhiên do khu vực sạt lở này là đoạn dốc, lượng nước từ chân núi đổ ra nhiều, dòng chảy mạnh đã khiến tình trạng sạt lở liên tục tiếp diễn.

Để hạn chế tình trạng sạt lở, chính quyền địa phương đã đắp nhiều bao tải đựng cát trên mặt đường Quốc lộ 16 để giảm cường suất và "nắn" dòng chảy của nước từ chân núi chảy chéo và đổ vào bờ sạt lở. Đồng thời giăng dây ngăn cách khu vực nguy hiểm.

Tuy nhiên, vào tối ngày 9/8, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, điểm sạt lở này tiếp tục diễn ra sạt lở, sụt trượt mạnh, quy mô điểm sạt và mức độ mất an toàn càng lớn.

Ước tính điểm sạt có chiều dài hơn 20m, tình trạng sạt lở đã ăn sâu vào quá tim đường. Đặc biệt, bờ ta-luy âm của tuyến đường tại điểm sạt lở đã khoét sâu vào trong, tạo vách hàm ếch khổng lồ.

Tại điểm sạt lở này, hành lang bảo vệ đã bị hư hỏng hoàn toàn; đất đá khối lượng lượng lớn sạt lở, sụt trượt đã kéo theo cả hệ thống hàng rào lan can dài hàng chục mét xuống khe suối.

Hiện tại, do điểm sạt lở này có độ dốc, lượng nước liên tục từ chân núi chảy ra, đổ xuống vách hàm ếch của điểm sạt lở nên tình trạng sạt lở vẫn diễn ra. Chỉ có xe máy mới có thể lưu thông qua điểm sạt lở này, các loại xe khách, xe tải không thể qua lại bởi tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Chính quyền địa phương xã Bắc Lý (tỉnh Nghệ An) đã cho cắm biển cảnh báo tại hai đầu điểm sạt lở từ trước đó nhiều ngày để người đi đường chú ý đề phòng. Đồng thời ra thông báo khuyến cáo người điều khiển xe máy lưu thông qua điểm sạt lở cẩn thận trọng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đối với các loại phương tiện cơ giới khác, nhất là xe của các đoàn công tác, đoàn thiện nguyện vào các vùng thiệt hại do lũ trên địa bàn xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) để giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ, trao tặng lương thực, nhu yếu phẩm cho bà con vùng lũ thì đi theo cung đường xã Huồi Tụ-Mường Lống-Xốp Tụ-Mỹ Lý để lộ trình được an toàn, thuận lợi nhất.

Sau trận mưa lũ với mực nước dâng vượt đỉnh lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua, trên tuyến Quốc lộ 16 cung đường từ xã Mường Xén đi qua các xã Bắc Lý, Mỹ Lý, Nhôn Mai xuất hiện nhiều điểm sạt lở gây ảnh hưởng lớn đến việc lưu thông của các loại phương tiện.

Sau gần 3 tuần khi lũ đi qua, đoạn Quốc lộ 16 từ xã Mường Xén đi xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An) vẫn tồn tại nhiều điểm sạt lở chưa được khắc phục triệt để, nếu có mưa lớn thì nguy cơ sạt lở sẽ tiếp diễn, đe dọa chia cắt tuyến giao thông huyết mạch này.

Đặc biệt, trên Quốc lộ 16 đoạn xã Mường Xén đi Bắc Lý có một cung trượt lớn, tình trạng sụt lún có xu hướng tiếp diễn; hiện mặt bằng khối sạt trượt đã lún xuống khoảng 50cm so với mặt đường Quốc lộ 16./.

Vẫn còn nhiều vị trí sạt lở trên tuyến Quốc lộ 16 qua tỉnh Nghệ An Hiện Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An và đơn vị quản lý đang tiếp tục kiểm tra, tiếp cận hiện trường để phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác khắc phục trong thời gian nhanh nhất.