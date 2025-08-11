Nghệ An: Gần 24 nghìn tỷ đồng làm đường cao tốc Vinh-Thanh Thủy dài 60km

Ngày 10/8, thông tin từ Tỉnh ủy Nghệ An cho biết tỉnh đã thống nhất chủ trương đầu tư dự án cao tốc Vinh-Thanh Thủy. Đây là dự án quan trọng quốc gia nhằm kết nối và tạo không gian, động lực phát triển mới cho tỉnh Nghệ An.

Dự án được được Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An làm cơ quan chủ quản.

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh-Thanh Thủy có tổng chiều dài tuyến khoảng 60km, điểm đầu giao với đường cao tốc Bắc-Nam đoạn Diễn Châu-Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên, điểm cuối kết nối với đường dẫn vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (tỉnh Nghệ An).

Dự án đi qua địa phận 9 xã của tỉnh Nghệ An, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 23.950 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án trong giai đoạn 2025-2030. Trong đó, chuẩn bị dự án từ năm 2025, giải phóng mặt bằng từ năm 2025, triển khai thi công dự án năm 2026, cơ bản hoàn thành năm 2028 và đưa vào khai thác, vận hành năm 2029.

Dự án có quy mô 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h (đoạn khó khăn vận tốc thiết kế 60-80 km/h).

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được tách thành các dự án thành phần trong chủ trương đầu tư để giao cho các địa phương tổ chức thực hiện.

Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ rút ngắn quãng đường từ cửa khẩu đến các đô thị và cảng biển của tỉnh Nghệ An, góp phần tăng cường kết nối vùng và quốc tế.

Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, thu hút đầu tư.

Đặc biệt, dự án sẽ góp phần phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế và các ngành công nghiệp phụ trợ.

Dự án cũng khai thác tốt tiềm năng sử dụng đất, phát triển du lịch, công nghiệp, khai thác khoáng sản,... tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Đây không chỉ là dự án giao thông trọng điểm mà còn là những mắt xích chiến lược trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, kết nối mạnh mẽ Việt Nam với Lào, trong đó Nghệ An là cửa ngõ./.

Khoảng 18.500 tỷ đồng làm cao tốc Hà Nội-Vientiane, đoạn Vinh-Thanh Thủy Dự án đường bộ cao tốc Hà Nội-Vientiane, đoạn Vinh-Thanh Thủy được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh nhằm tăng cường kết nối giao thương giữa Việt Nam và Lào.