Thủ tướng: Nỗ lực hoàn thành mục tiêu 3.000km cao tốc trong năm 2025

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 401/TB-VPCP ngày 6/8/2025 thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (phiên họp thứ 19) và sơ kết đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc.”

Thông báo nêu rõ: Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng là một trong ba đột phá chiến lược đã được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, trong đó phát triển hạ tầng giao thông là trụ cột quan trọng, đặt mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác 3.000km đường bộ cao tốc, đến năm 2030 phấn đấu đưa vào khai thác 5.000km đường bộ cao tốc. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cũng rất quan tâm, chỉ đạo đột phá về hạ tầng giao thông, đẩy mạnh bố trí nguồn vốn, giải quyết khó khăn vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình.

Với sự chủ động, nỗ lực của các Bộ, cơ quan, địa phương, sự quyết tâm, cố gắng của các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án (QLDA) và nhà thầu thi công, sự quyết liệt của Ban Chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm 2025 công tác tổ chức thực hiện các dự án đã đạt được các kết quả nổi bật như: Đã khởi công 5 dự án đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 271km; đã giải quyết các khó khăn do thiếu vật liệu xây dựng, đặc biệt khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (hiện nay các tỉnh đã bố đủ nguồn cung khoảng 76 triệu m3/nhu cầu 65 triệu m3).

Tiến độ các dự án đều có chuyển biến rõ rệt, bù được phần chậm các năm trước, nhiều dự án vượt tiến độ so với kế hoạch; đã hoàn thành đưa vào khai thác 237km đường cao tốc, nâng tổng số đường bộ cao tốc cả nước lên 2.268km; đưa vào khai thác nhà ga T3 Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và nhiều đoạn tuyến đường ven biển đã được đầu tư, hoàn thành.

Trong Phiên họp lần thứ 18 ngày 22/6/2025, Thủ tướng Chính phủ giao 20 nhiệm vụ.

Đến nay đã hoàn thành 4 nhiệm vụ đúng thời hạn, đang tích cực triển khai 12 nhiệm vụ là công việc chỉ đạo, điều hành thường xuyên; 4 nhiệm vụ chưa đáp ứng tiến độ yêu cầu: VEC chưa phê duyệt dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành trong tháng 7/2025; thành phố Hà Nội chưa khởi công dự án thành phần 3 Vành đai 4 trong tháng 7/2025; các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng 8 trạm dừng nghỉ cho các dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021 - 2025 trong tháng 7/2025; tỉnh Đồng Nai chưa bàn giao toàn bộ mặt bằng tại dự án thành phần 1 Biên Hòa-Vũng Tàu trong tháng 7/2025.

Yêu cầu các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương, tập trung chỉ đạo sớm hoàn thành các nhiệm vụ này.

Thời gian từ nay đến cuối năm 2025 chỉ còn đúng 5 tháng với hơn 150 ngày đêm, trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm trung bình mỗi tháng phải tăng ít nhất 10% giá trị sản lượng để bảo đảm hoàn thành các dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025, Hòa Liên-Túy Loan, dự án thành phần 2 Biên Hòa-Vũng Tàu trong năm 2025.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài sẽ kết nối vào Quốc lộ 22 thuộc huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Các tỉnh Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Tháp tập trung chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu bổ sung nhân lực, thiết bị, tăng mũi thi công, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" áp dụng các giải pháp kỹ thuật rút ngắn thời gian thi công để đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa-Vũng Tàu, Tuyên Quang-Hà Giang, Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột, dự án thành phần 1 Cao Lãnh-An Hữu và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu không hoàn thành dự án trong năm 2025.

Các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng chỉ đạo nhà đầu tư tranh thủ thời tiết tốt đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Hữu Nghị-Chi Lăng và Đồng Đăng-Trà Lĩnh, bảo đảm thông tuyến vào cuối năm 2025.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng, các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Cà Mau, An Giang khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại Công văn số 6527/VPCP-CN ngày 14/7/2025, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống đường bộ ven biển, phấn đấu năm 2025 hoàn thành tổng cộng 2.000km đường ven biển.

Về vận hành khai thác các tuyến đường cao tốc, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các tiêu chuẩn, thi công hệ thống trạm dừng nghỉ, hệ thống giám sát giao thông, thu phí, kiểm soát tải trọng xe, bảo đảm các dự án khi đưa vào khai thác sử dụng phải đồng bộ, chất lượng, mỹ quan, xứng đáng là công trình, dự án tiêu biểu của ngành giao thông vận tải, đáp ứng nhu cầu và mong mỏi của người dân và xã hội.

Hiện nay, cơ bản các tuyến cao tốc trục dọc và trục ngang trên cả nước đã hình thành hoặc đang triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong năm 2025, 2026.

Để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nơi các dự án đi qua, đề nghị Bộ Xây dựng, các địa phương rà soát hệ thống giao thông kết nối bảo đảm thuận lợi nhất trong việc kết nối các tuyến cao tốc với các trung tâm kinh tế, các ga đường sắt, cảng biển, sân bay... đồng thời tổ chức thu phí để hoàn vốn cho ngân sách nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 57/CĐ-TTg ngày 5/5/2025 và Thông báo số 235/TB-VPCP ngày 17/5/2025; khẩn trương đề xuất các công trình khánh thành, khởi công gửi Bộ Xây dựng tổng hợp, trên tinh thần không giới hạn công trình đăng ký nhưng phải đảm bảo đúng, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Bộ Xây dựng cần tập trung chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan như VTV, VNPT, VIETTEL, FPT và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị kỹ nội dung kịch bản, chương trình, tổ chức Lễ khánh thành, khởi công trang trọng, an toàn, tiết kiệm; thống nhất với đề nghị của Bộ Xây dựng lựa chọn điểm cầu trung tâm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia để truyền hình trực tiếp và kết nối trực tuyến đến các điểm cầu còn lại tạo khí thế, tạo động lực, tạo niềm tin và sự phấn khởi cho đất nước, xã hội.

Bên cạnh đảm bảo tiến độ theo quy trình, quy định hợp đồng... và theo hồ sơ trúng thầu, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát phải thực hiện quản lý chất lượng toàn diện từ khi thi công, nghiệm thu, bảo trì. Giao Hội đồng kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng kiểm tra chất lượng các công trình trọng điểm theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 512/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án thành phần Vũng Áng- Bùng. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo ACV và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng tốc, bứt phá, bổ sung nhân lực, thiết bị, mũi thi công, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp," kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn; hoàn thành đưa vào khai thác vào tháng 12/2025 theo đúng cam kết của ACV. Lưu ý: trồng nhiều cây xanh tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp...; chuẩn bị nguồn nhân lực và xây dựng kịch bản khai thác để bảo đảm vận hành thuần thục, chuyên nghiệp ngay sau khi dự án hoàn thành.

Các bộ, ngành đẩy nhanh triển khai thi công trụ sở các cơ quan quản lý, tháp điều hành không lưu và các công trình liên quan khác bảo đảm khai thác đồng bộ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các bộ, cơ quan, địa phương sơ kết, đề xuất khen thưởng cho các địa phương, đơn vị, cá nhân xứng đáng trong thực hiện nhiệm vụ đột phá chiến lược về giao thông (lưu ý các tập đoàn, doanh nghiệp tư nhân...), đặc biệt các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng... đúng quy trình, quy định pháp luật.

Đồng thời, Bộ Nội vụ tổ chức tổng kết đợt thi đua cao điểm "500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc" vào ngày 19/12/2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 16/7/2025.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thành và trình Chính phủ ban hành Nghị quyết về các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và khoáng sản, trước ngày 10/8/2025.

Bộ Tài chính chỉ đạo VEC đẩy nhanh tiến độ lập Báo cáo NCKT dự án đầu tư mở rộng cao tốc đoạn Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, phê duyệt trong tháng 8/2025.

Bộ Xây dựng, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng hoàn thành các thủ tục để khởi công dự án Dầu Giây-Tân Phú, dự án thành phần 3 Vành đai 4 Thủ đô Hà Nội trong dịp 19/8/2025; khởi công dự án Tân Phú-Bảo Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh-Mộc Bài vào quý 4/2025.

Các địa phương tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, tuyệt đối không để ảnh hưởng tới công tác giải phóng mặt bằng các dự án khi thực hiện sáp nhập các tỉnh và tổ chức chính quyền 2 cấp; hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 chậm nhất vào ngày 15/8/2025 nhất là tỉnh Đồng Nai, An Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Trị; hoàn thành bàn giao 90% giải phóng mặt bằng vào cuối năm 2025 với các dự án mới triển khai như Bảo Lộc-Liên Khương, Ninh Bình-Hải Phòng, Gia Nghĩa-Chơn Thành.

Các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí./.

