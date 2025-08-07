Dự án cao tốc Vũng Áng-Bùng tăng tốc về đích để thông tuyến vào dịp 19/8

Dự án đường bộ cao tốc Vũng Áng-Bùng đang được chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục cuối cùng, quyết tâm thông tuyến vào dịp 19/8 tới đây theo đúng kế hoạch được giao.

Rút ngắn tiến độ 6 tháng

Được khởi công từ ngày 1/1/2023, Dự án cao tốc Vũng Áng-Bùng được chia làm 2 gói thầu xây lắp, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 6 (chủ đầu tư dự án), đến nay toàn tuyến Vũng Áng-Bùng đã đạt sản lượng thi công đạt 98,1% giá trị xây lắp. Trên công trường, các nhà thầu huy động tổng cộng 40 mũi thi công, 409 máy móc thiết bị, 949 nhân lực.

Tại Gói thầu XL-01, dưới ánh nắng chói chang của miền Trung, từng tốp công nhân của Công ty Cổ phần 479 đang đảm nhận thi công khe con giãn, lan can cầu tại vị trí cầu số 1 (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - nơi được xem là nút thắt kỹ thuật lớn nhất của toàn tuyến.

Theo ông Hoàng Minh Sơn, Chỉ huy trưởng công trình, cầu số 1 có chiều dài gần 1km vượt qua hồ Kim Sơn và có địa hình hiểm trở. Do đó, nhà thầu bắt buộc phải thi công các trụ cầu cao để nối thông giữ những dãy đồi núi. Hiện tại, công tác lao lắp dầm tại cầu số 1 đã hoàn thành.

“Nhà thầu phải khảo sát kỹ tầng địa chất đáy hồ, đồng thời xử lý kỹ phần móng cọc dưới nước, lắp đặt thiết bị nổi để thi công an toàn và chính xác tuyệt đối. Công trường chỉ có thể thi công khoảng 7 tháng khô ráo nên nhà thầu phải tăng tốc thi công, chia thành nhiều ca làm việc để kịp tiến độ,” ông Sơn chia sẻ.

Theo ông Sơn, Công ty Cổ phần 479 chia mặt bằng ra từng đoạn để thi công đồng loạt từng mũi rải thảm, thi công lan can, lắp khe co giãn nhằm đẩy nhanh tiến độ, tiết kiệm thời gian, đảm bảo chất lượng.

Tăng tốc thi công đưa cao tốc Vũng Áng-Bùng về đích Các đơn vị đang nỗ lực tăng ca, tăng kíp nhằm thực hiện mục tiêu thông xe dự án thành phần cao tốc Vũng Áng-Bùng, nối Hà Tĩnh với Quảng Trị có chiều dài 55km, vào ngày 19/8/2025.

“Các khe co giãn, lan can cầu sẽ được đẩy nhanh để chuẩn bị cho giai đoạn thảm mặt cầu dài gần 1km trong vài ngày tới nếu điều kiện thời tiết thuận lợi. Nhà thầu tranh thủ làm ngày, đêm ngày đêm với mục tiêu xong trong ngày 16/8, để đảm bảo hoàn thành thông tuyến vào dịp 19/8 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng,” ông Sơn nhấn mạnh.

Cầu số 1 trên tuyến cao tốc Vũng Áng-Vùng đang được nhà thầu tích cực thi công nhằm hoàn thành thông tuyến vào dịp 19/8. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Với các cầu số 2, 3 và 5, nhà thầu đã hoàn thiện xong và đang hoàn thành nốt công tác đảm bảo hệ thống an toàn giao thông để đưa dự án vào khai thác.

Ở Gói thầu XL-02, nhà thầu gồm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành-Công ty Cổ phần Lizen đã cơ bản hoàn thiện phần tuyến chính, đường dân sinh và hệ thống an toàn giao thông.

Khu vực đầu cầu Quảng Hòa 1 và Quảng Hòa 2, Công ty Phương Thành đã huy động các trang thiết bị máy móc, nhân công để thi công cấp phối đá đắp nền đường dài khoảng 200m. Dự kiến toàn bộ phần nền đường, thảm nhựa và hệ thống an toàn giao thông sẽ hoàn tất trước ngày 15/8.

Ông Nguyễn Hữu Cường, Giám đốc Ban điều hành Dự án cao tốc Vũng Áng-Bùng (Ban Quản lý dự án 6) cho biết Ban đã liên tục chỉ đạo các nhà thầu (đặc biệt là nhà thầu thi công cầu số 1 và đường đầu cầu Quảng Hòa 1, Quảng Hòa 2) tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nguồn lực, máy móc thiết bị, nhân công tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp” để bù lại tiến độ bị chậm; tổ chức thi công hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, gia cố mái taluy, đường gom,… đảm bảo tính đồng bộ, liên tục trên toàn tuyến.

“Dự án chỉ còn hơn 10 ngày phải hoàn thành nên các hạng mục như chiếu sáng, an toàn giao thông, công tác vệ sinh công trường đang được các nhà thầu gấp rút hoàn thiện nốt để đảm bảo kịp tiến độ,” ông Cường khẳng định.

Xử lý nhà thầu chậm trễ tiến độ

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành thông tuyến vào dịp 19/8, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 khẩn trương hoàn thành các công việc liên quan để đưa dự án vào khai thác sử dụng như: nghiệm thu công trình; báo cáo hoàn thành công trình; tổ chức lập, thẩm định, chấp thuận báo cáo thẩm tra an toàn giao thông trước khi đưa công trình vào khai thác; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy trình quản lý, khai thác và bảo trì công trình; tổ chức lập phương án tổ chức giao thông; phòng cháy, chữa cháy của hầm Đèo Bụt…

“Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 6 thường xuyên có mặt tại hiện trường để đôn đốc, giám sát tiến độ thi công và có giải pháp xử lý quyết liệt (điều chuyển linh hoạt khối lượng công việc giữa các nhà thầu; báo cáo Bộ Xây dựng để xem xét đánh giá năng lực nhà thầu cho các dự án tiếp theo;…) đối với nhà thầu không đáp ứng theo tiến độ nêu trên. Giám đốc Ban Quản lý dự án 6 chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu tiến độ hoàn thành của dự án không đáp ứng theo yêu cầu,” Bộ Xây dựng nêu rõ.

Nhà thầu thi công thảm nền đường đầu cầu Quảng Hòa 1. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng hướng dẫn Ban Quản lý dự án 6 và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các thủ tục phục vụ nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; đồng thời tham mưu Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng kế hoạch kiểm tra hiện trường và thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu để đưa dự án vào khai thác sử dụng theo quy định./.

Dự án thành phần đoạn Vũng Áng-Bùng có tổng chiều dài 55,34km, đi qua địa bàn Hà Tĩnh (12,9km) và Quảng Trị (42,44km), khởi công đầu năm 2023, với tổng mức đầu tư hơn 12.548 tỷ đồng, thời gian hoàn thành vào cuối năm 2025. Dự án được chia làm 2 gói thầu xây lắp, trong đó, gói thầu xây lắp XL-01 do Tập đoàn Sơn Hải-Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam-Công ty Cổ phần 484-Công ty Cổ phần Xây lắp 369-Công ty Cổ phần 479 Hòa Bình đảm nhận thi công. Gói thầu XL-02 do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Công ty Cổ phần Lizen thi công gói thầu xây lắp XL-02. Toàn tuyến có 33 cầu dài trên 9km, một hầm Đèo Bụt dài 1.556m, 2 nút giao lớn và hàng chục tuyến đường gom, hầm chui dân sinh. Nút giao liên thông gồm 2 nút gồm: nút giao với đường Tiến-Châu-Văn Hóa (lý trình khoảng Km597+900) và nút giao với Quốc lộ 12A (lý trình khoảng Km605+780).

Đẩy tiến độ đưa Dự án cao tốc Vũng Áng-Bùng, thông tuyến vào dịp 19/8 Dự án đường bộ cao tốc Vũng Áng-Bùng đang được chủ đầu tư, nhà thầu nỗ lực thi công để đảm bảo hoàn thành, thông tuyến vào dịp 19/8 tới đây.