Thu phí các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác thuộc cao tốc Bến Lức-Long Thành

Từ 0 giờ ngày 10/8, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) tổ chức thu phí và ban hành mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức-Long Thành.

Cụ thể, đơn giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc Bến Lức-Long Thành là 2.000 đồng/PCU/km (PCU là phương tiện quy đổi lấy xe 5 chỗ ngồi làm chuẩn), được thực hiện thu kín, tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng và phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) 100% làn thu phí tại tất cả trạm.

Các trạm thu phí: Trạm 01B, Trạm 02A/B, Trạm 03, Trạm 04, Trạm 06, Trạm 07 thuộc các đoạn tuyến đã đưa vào khai thác, gồm: Đoạn Km0+000-Km21+850, từ Nút giao cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương đến Nút giao Nguyễn Văn Tạo; Đoạn Km50+530-Km57+581, từ Nút giao Phước An đến Nút giao Quốc lộ 51.

Trước đó, ngày 1/4, VEC đã ban hành Quyết định số 320/QĐ-VEC-HĐTV về mức giá sử dụng dịch vụ tuyến đường cao tốc Bến Lức-Long Thành do VEC quản lý khai thác. Đến nay, hệ thống thu phí điện tử không dừng đã được hoàn thiện, lắp đặt, kiểm thử và sẵn sàng đưa vào vận hành.

Tính đến hết tháng 6, VEC đã thông xe, đưa vào vận hành khai thác gần 30km đường cao tốc Bến Lức-Long Thành, gồm: Đoạn tuyến phía Tây từ Nút giao Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương (Km0+600) đến Nút giao Nguyễn Văn Tạo (Km21+850) và Đoạn từ Nút giao Phước An (Km50+530) đến Nút giao Quốc lộ 51 (Km57+581)./.

