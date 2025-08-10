Xuất cấp vật tư, thiết bị cho tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả cơn bão số 3

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2718/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2025 (lần 3).

Theo đó, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) vật tư, thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Nghệ An để khắc phục hậu quả cơn bão số 3 năm 2025, bao gồm 3 bộ xuồng cao tốc DT3; 100 chiếc bè nhẹ cứu sinh; 300 chiếc phao áo cứu sinh; 300 chiếc phao tròn cứu sinh; 15 bộ nhà bạt cứu sinh nhẹ 24,5m2; 13 bộ máy bơm nước chữa cháy (thiết bị đồng bộ chữa cháy rừng); 7 bộ máy phát điện các loại (trong đó: 3 bộ loại 30KVA và 4 bộ loại 50KVA).

Cục Dự trữ Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm về căn cứ, số liệu báo cáo.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, số liệu và số lượng đề nghị xuất cấp; bảo đảm việc xuất cấp đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích và báo cáo kết quả gửi Bộ Tài chính (Cục Dự trữ Nhà nước) theo quy định.

Trước đó, ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh Nghệ An xảy ra mưa to đến rất to trên diện rộng gây ngập lụt tại nhiều địa phương, sạt lở đất xảy ra nghiêm trọng đặc biệt là tại các xã vùng sâu, vùng xa.

Tình hình thời tiết phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, đồng thời gây áp lực lớn cho cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền địa phương./.

