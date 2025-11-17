Ukraine tố Nga tập kích tỉnh Odessa, gây ra hỏa hoạn

Reuters đưa tin Cơ quan tình trạng khẩn cấp Ukraine ngày 17/11 cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tập kích vào tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine, gây ra những vụ hỏa hoạn tại các cơ sở năng lượng và hạ tầng cảng.

Trên trang Telegram, Phó thủ tướng phụ trách tái thiết Ukraine Oleksii Kuleba xác nhận vụ tấn công làm hư hại các thiết bị cảng và một số tàu dân sự đang neo đậu.

Ông Kuleba cho biết thêm: “Một trong các cảng đang bị mất điện, và đội ngũ kỹ thuật viên đang khẩn trương khôi phục nguồn điện.”

Trước đó, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết thủ đô Ukraine rạng sáng 13/11 đang hứng chịu một cuộc tấn công “quy mô lớn,” trong bối cảnh các nhà báo của AFP tại hiện trường ghi nhận nhiều tiếng nổ vang lên trong thành phố.

Trên Telegram, ông Klitschko nói rằng lực lượng phòng không đang hoạt động tại Kiev và có 2 người bị thương ở quận phía Đông Dniprovsky.

Các nhà báo AFP chứng kiến vệt đạn phát sáng được bắn lên để đối phó thiết bị bay không người lái và nhiều hệ thống đánh chặn tên lửa được triển khai.

Theo thị trưởng Klitschko, một đám cháy bùng phát trên mái một tòa nhà dân cư 5 tầng tại quận Solomyansky, trong khi nhiều yêu cầu hỗ trợ y tế được ghi nhận ở các quận Desnyansky và Shevchenkivsky. Một vụ cháy khác xảy ra tại một tòa nhà dân cư ở quận Podilsky./.

Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cuộc tấn công UAV quy mô lớn của Ukraine Hai nguồn tin trong ngành cho biết cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen ngày 14/11 đã tạm dừng hoạt động xuất khẩu dầu sau một vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.