Điện Kremlin: Ukraine và châu Âu sớm muộn cũng phải đối thoại với Nga

Nga cáo buộc Ukraine từ chối hòa đàm, trong khi Kiev cho rằng các điều kiện Moskva đưa ra là không thể chấp nhận vì tương đương với yêu cầu đầu hàng.

Người phát ngôn Điện Kremlin (Nga) Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Người phát ngôn Điện Kremlin (Nga) Dmitry Peskov. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Theo Reuters và RIA Novosti, Điện Kremlin ngày 13/11 tuyên bố Ukraine “sớm muộn” cũng sẽ phải đàm phán với Nga, đồng thời cho rằng vị thế thương lượng của Kiev đang xấu đi từng ngày.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga vẫn để ngỏ khả năng đạt được một giải pháp chính trị-ngoại giao và mong muốn hòa bình, nhưng nếu không có cơ hội như vậy, Moskva sẽ tiếp tục chiến đấu để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích của các thế hệ tương lai.

Cùng ngày, bình luận về phát biểu trước đó của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb rằng châu Âu và Nga sẽ khôi phục đối thoại “vào một thời điểm nào đó," ông Peskov cho rằng nhận định này “khó có thể bác bỏ," dù lưu ý đây là tuyên bố không điển hình của ông Stubb, người “luôn thuộc nhóm theo đường lối quân sự mạnh mẽ."

Ngoài ra, ông Peskov chỉ rõ không nên xem phát biểu của Tổng thống Phần Lan như dấu hiệu cho thấy lập trường của châu Âu đối với Nga đang thay đổi./.

