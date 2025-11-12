Nga sẵn sàng nối lại hòa đàm với Ukraine tại Istanbul

Theo Reuters, Nga sẵn sàng nối lại tiến trình đàm phán hòa bình với Ukraine tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Hãng thông tấn TASS ngày 12/11 dẫn lời ông Alexey Polishchuk - quan chức Bộ Ngoại giao Nga cho biết phía Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần kêu gọi hai bên tiếp tục đàm phán.

Ông nhấn mạnh: “Phía Nga đã sẵn sàng, quyết định hiện thuộc về phía Ukraine.”

Ukraine bác cáo buộc của Moskva cho rằng Kiev là bên khiến tiến trình hòa bình đình trệ, trong bối cảnh cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 4.

Tại cuộc gặp ngày 23/7 ở Istanbul - lần đối thoại trực tiếp gần nhất giữa hai bên, phái đoàn Ukraine đã đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong tháng 8.

Sau đó, Điện Kremlin tuyên bố Tổng thống Putin sẵn sàng gặp ông Zelensky, song chỉ tại Moskva - điều kiện mà Kiev đã bác bỏ.

Trước đó, vào ngày 10/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiết lộ Ukraine và Nga sẽ sớm ngồi vào bàn đàm phán, vì họ có nhiều lý do để làm như vậy.

Tương tự, tại cuộc phỏng vấn tại Hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta diễn ra hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có đề cập tới khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga - Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Đôi khi chúng tôi cần làm điều đó. Ngay cả khi chúng tôi không thích gặp trực tiếp." và cho rằng việc tìm kiếm hòa bình trước tiên phải thông qua lệnh ngừng bắn.

Nếu cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022./.

Nga bi quan về tiến trình đàm phán hòa bình với Ukraine Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng tiến trình hòa đàm Nga-Ukraine khó có thể mang lại kết quả ngay lập tức ngay, song khẳng định Moskva vẫn duy trì các kênh liên lạc để đối thoại khi cần thiết.