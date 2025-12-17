Dự báo 2026: Triển vọng thượng đỉnh Mỹ-Triều tăng, đối thoại liên Triều bế tắc

Ngày 16/12, Viện Ngoại giao và An ninh Quốc gia Hàn Quốc (IFANS) công bố báo cáo triển vọng năm 2026 nhận định khả năng diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên trong năm 2026 được đánh giá cao hơn so với năm 2025, nhưng triển vọng nối lại đối thoại liên Triều trong tương lai gần vẫn rất hạn chế.



Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, IFANS cho biết việc Triều Tiên ngày càng thắt chặt quan hệ với Trung Quốc và Nga đã làm suy giảm động lực của Bình Nhưỡng trong việc can dự với Seoul, trong khi bế tắc Mỹ-Triều kéo dài suốt năm 2025 có thể sẽ không tiếp diễn sang năm 2026.



IFANS đánh giá khả năng tái khởi động đối thoại Mỹ-Triều đã “tăng lên mức độ nhất định” khi hai bên đã có những điểm giao thoa như cùng mong muốn tổ chức thượng đỉnh, hướng tới khuôn khổ cùng tồn tại hòa bình và tạm gác vấn đề phi hạt nhân hóa sang giai đoạn sau.



Báo cáo đặc biệt lưu ý chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc, dự kiến vào tháng 4/2026, có thể mở ra cơ hội để nối lại đối thoại với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sau nhiều năm đình trệ kể từ tháng 6/2019.

Tuy nhiên, IFANS nhấn mạnh, tính toán của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mức độ nới lỏng trừng phạt mà Mỹ có thể đưa ra, cũng như tiến triển trong nỗ lực của Washington trong việc chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và những điều chỉnh trong quan hệ Nga-Mỹ.



Về lộ trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, IFANS nhận định Mỹ và Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ thúc đẩy cách tiếp cận thực tế hơn nhằm đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, dựa trên lộ trình 3 giai đoạn của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung bao gồm “đóng băng, cắt giảm và tháo dỡ.”

Cách tiếp cận từng bước này được xem là phương án khả thi hơn so với yêu cầu phi hạt nhân hóa hoàn toàn ngay từ đầu.



Dù vậy, báo cáo kết luận việc nối lại đối thoại liên Triều vẫn khó xảy ra trong thời gian dài, do lợi ích chiến lược thu được từ hợp tác với Nga trong bối cảnh xung đột Ukraine kéo dài cũng như xu hướng đối đầu giữa hai trục hợp tác trong khu vực.

Trong bối cảnh đó, Triều Tiên được cho là sẽ tiếp tục tận dụng quan hệ với Bắc Kinh và Moskva để tìm kiếm các kênh giảm nhẹ tác động của các biện pháp trừng phạt quốc tế./.

Triều Tiên cảnh báo biện pháp đáp trả trước thỏa thuận Mỹ-Hàn Triều Tiên lên án thỏa thuận Mỹ-Hàn, cho rằng liên minh hai nước củng cố lập trường đối đầu Bình Nhưỡng, đồng thời cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả thích đáng.