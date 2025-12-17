Hyundai và Kia sửa chữa miễn phí cho hàng triệu ôtô tại Mỹ

Theo thỏa thuận dàn xếp vừa được công bố ngày 16/12, các hãng sản xuất ôtô lớn của Hàn Quốc là Huyndai và Kia sẽ phải sửa chữa miễn phí cho hàng triệu mẫu xe tại Mỹ.

Thỏa thuận là kết quả của nỗ lực do Tổng chưởng lý bang Minnesota Keith Ellison dẫn đầu, cùng hàng chục bang khác, với cáo buộc các phương tiện này không được trang bị công nghệ chống trộm thích hợp khiến chúng dễ dàng bị đánh cắp.



Tổng chưởng lý Ellison cho biết, căn cứ theo thỏa thuận dàn xếp nói trên giữa 35 bang của Mỹ với Huyndai và Kia, 2 công ty của Hàn Quốc phải cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí cho tất cả các xe đủ điều kiện, lắp đặt ống lót kẽm để ngăn trộm bẻ khóa xi lanh đánh lửa, với chi phí ước tính hơn 500 triệu USD. Có khoảng 9 triệu chiếc xe thuộc các đời từ năm 2011-2022 đủ điều kiện tham gia chương trình sửa chữa.



Cũng theo thỏa thuận, 2 hãng phải trang bị công nghệ khóa động cơ - một bộ phận chống trộm quan trọng - trên tất cả các mẫu xe bán ra tại Mỹ trong tương lai, đồng thời phải chi trả 4,5 triệu USD để bồi thường cho các khách hàng có xe bị hư hỏng do trộm cắp.



Trong một tuyên bố, Kia cho biết thỏa thuận này là bước đi mới nhất nhằm giúp đỡ khách hàng và ngăn chặn nạn trộm cắp, đồng thời cam kết tiếp tục hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để chống lại tội phạm trộm xe.

Chương trình sửa chữa dự kiến sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2026 đến đầu năm 2027. Khách hàng đủ điều kiện có một năm kể từ ngày nhận thông báo của công ty để mang xe đến sửa chữa tại các đại lý ủy quyền.



Các vụ trộm xe Hyundai và Kia tăng vọt một phần là do từ đầu năm 2021, các video được đăng tải trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác đã công khai cách thức trộm xe chỉ với một chiếc tuốc-nơ-vít và dây cáp USB. Thành phố Minneapolis báo cáo số vụ trộm xe Hyundai và Kia tăng vọt 836% trong giai đoạn 2021-2022./.

