Nga-Venezuela hẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro để thảo luận về hợp tác song phương và tình hình của Venezuela.



Theo tuyên bố của Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi quan điểm về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị song phương, phù hợp với thỏa thuận hợp tác và đối tác chiến lược có hiệu lực từ tháng 11 vừa qua.

Hai bên tái khẳng định cam kết sẽ thực hiện nhất quán các dự án chung về thương mại, kinh tế, năng lượng, tài chính, văn hóa, nhân đạo và các lĩnh vực khác.



Tuyên bố cho biết thêm Tổng thống Putin cũng đã bày tỏ sự đoàn kết với người dân Venezuela và tái khẳng định sự ủng hộ đối với các chính sách bảo vệ lợi ích và chủ quyền quốc gia của Venezuela trong bối cảnh áp lực bên ngoài ngày càng tăng.



Cuộc điện đàm diễn ra một ngày sau khi lực lượng Mỹ bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Venezuela với cáo buộc có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, phía Venezuela đã bác bỏ cáo buộc này.



Nga và Venezuela ký thỏa thuận hợp tác và đối tác chiến lược sau cuộc đàm phán giữa hai tổng thống tại Moscow hôm 7/5/2025. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực trọng điểm./.

