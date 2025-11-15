Nga ủng hộ Venezuela trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Caribe

Ngày 15/11, Nga tái khẳng định sự đoàn kết với người dân và chính quyền Venezuela trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Nam Caribe.

Tuyên bố được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra tại cuộc gặp các nhà ngoại giao Venezuela vừa hoàn thành khóa thực tập ngắn hạn tại Học viện Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Nga.

Trước đó, ngày 14/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ hy vọng sẽ không có bất kỳ nỗ lực nào nhằm gây bất ổn tình hình xung quanh Venezuela và khu vực Caribe.

Washington cáo buộc chính quyền Venezuela không đủ mạnh trong cuộc chiến chống buôn lậu ma túy.

Hải quân Mỹ hiện đã triển khai tám tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và khoảng 10.000 quân nhân tới vùng biển Caribe, đồng thời phá hủy các tàu cao tốc trên vùng biển quốc tế mà Washington cáo buộc được dùng để buôn lậu ma túy từ Venezuela.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết nước này đã khởi động Chiến dịch “Mũi giáo phương Nam”, do Bộ Tư lệnh miền Nam và Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp triển khai.

Theo báo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ thị chính quyền ngừng mọi nỗ lực tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tình hình căng thẳng leo thang với Venezuela, đồng thời cho phép CIA tiến hành các hoạt động bí mật tại quốc gia Nam Mỹ này.

Về phía Venezuela, Tổng thống Nicolás Maduro trong phát biểu trên truyền hình quốc gia đã kêu gọi người dân Mỹ phản đối việc Washington triển khai lực lượng quân sự tới khu vực Caribe.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot hôm 11/11 đã bày tỏ quan ngại về các chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe, cho rằng những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế.

Hãng cũng CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Vương quốc Anh đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ liên quan đến các tàu bị tình nghi buôn ma túy ở vùng Caribe vì London "không muốn trở thành đồng lõa" với các vụ không kích của Washington.

Phía Anh cũng tin rằng các dữ liệu này có thể được Washington tận dụng để phục vụ cho các cuộc tấn công quân sự mà London cho là “bất hợp pháp.”./.

Mỹ công bố chiến dịch chống các băng đảng ma túy tại khu vực Caribe Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Pete Hegseth thông báo chiến dịch “Ngọn giáo phương Nam” nhằm chống lại các băng đảng buôn bán ma túy sẽ do Bộ Tư lệnh phương Nam của quân đội Mỹ chỉ huy.