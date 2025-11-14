Mỹ công bố chiến dịch chống các băng đảng ma túy tại khu vực Caribe

Mới đây, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tuyên bố nước này đã khởi động chiến dịch “Ngọn giáo phương Nam” (Southern Spear) nhằm chống lại các băng đảng buôn bán ma túy.

Trên mạng xã hội X, ông Hegseth cho biết chiến dịch sẽ do Bộ Tư lệnh phương Nam của quân đội Mỹ chỉ huy. Khu vực đảm nhiệm tác chiến của Bộ Tư lệnh này bao gồm Trung và Nam Mỹ, khu vực Caribe. Ngoài ra, còn có một lực lượng hỗn hợp được thành lập riêng để phục vụ chiến dịch.

Trước đó, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục sử dụng vũ lực nhằm trấn áp hoạt động buôn ma túy ở khu vực Caribe.

Lầu Năm Góc hôm 11/11 cho biết một nhóm tàu chiến Mỹ do hàng không mẫu hạm Gerald R. Ford dẫn đầu đã tiến vào khu vực trách nhiệm của Bộ Tư lệnh phương Nam để chống buôn lậu ma túy.

Theo truyền thông Mỹ, quân đội nước này trong vài tháng gần đây đã phá hủy khoảng 20 tàu thuyền ngoài khơi Mỹ Latinh với lý do chống buôn lậu ma túy và đã tiêu diệt gần 80 đối tượng./.

Mỹ tiếp tục đánh chìm tàu ma túy ở Caribe, 3 người thiệt mạng Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, tình báo Mỹ xác định con tàu liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy và di chuyển dọc theo một tuyến đường quen thuộc.