Mỹ triển khai quân đội đến phía Nam Caribe trấn áp các băng nhóm ma túy

Ngày 14/8, các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đã ra lệnh triển khai lực lượng không quân và hải quân đến phía Nam Biển Caribe để giải quyết các mối đe dọa từ các băng nhóm buôn bán ma túy Mỹ Latinh.

Theo các nguồn tin trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sử dụng quân đội truy quét các băng nhóm buôn bán ma túy Mỹ Latinh, vốn bị xem là tổ chức khủng bố toàn cầu. Lầu Năm Góc đã được lệnh chuẩn bị các phương án.

Một nguồn tin cho biết động thái này nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ từ các tổ chức khủng bố và buôn bán ma túy.

Tổng thống Donald Trump đã đưa việc trấn áp các băng nhóm buôn bán ma túy trở thành một trong những trọng tâm trong chính quyền nhằm hạn chế nhập cư và bảo vệ biên giới phía Nam của Mỹ.

Trong những tháng gần đây, chính quyền của Tổng thống Trump đã triển khai ít nhất 2 tàu chiến hỗ trợ nhằm bảo vệ biên giới và chống buôn bán ma túy./.

Dẫn độ trùm ma túy khét tiếng nhất Ecuador sang Mỹ Adolfo Macias, biệt danh “Fito,” thủ lĩnh băng nhóm “Los Choneros,” bị cáo buộc liên quan đến buôn bán cocaine, âm mưu tội phạm và vi phạm luật về vũ khí, trong đó có hành vi buôn lậu vũ khí.