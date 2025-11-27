Báo cáo Sách Be: Kinh tế Mỹ đối mặt với nhiều "cơn gió ngược"

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 26/11 công bố báo cáo Sách Be (Beige Book), cho thấy hoạt động kinh tế ít biến động trong những tuần gần đây.

Tuy nhiên, đằng sau sự ổn định bề mặt là những dấu hiệu đáng lo ngại về sự suy yếu của thị trường lao động và sự sụt giảm trong chi tiêu tiêu dùng, đặt ra nhiều thách thức cho các nhà hoạch định chính sách trước thềm cuộc họp quan trọng vào tháng tới.

Báo cáo Sách Be - tài liệu tổng hợp các khảo sát và dữ liệu định tính từ 12 ngân hàng khu vực của Fed - cho thấy hoạt động kinh tế tại hầu hết các khu vực không có nhiều thay đổi so với kỳ báo cáo trước. Chỉ có một khu vực ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn, trong khi hai khu vực khác lại báo cáo mức giảm nhẹ.

Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo lần này là sự suy yếu của thị trường lao động. Khoảng một nửa số khu vực của Fed ghi nhận nhu cầu lao động giảm sút. Mặc dù các thông báo sa thải đang có chiều hướng gia tăng, nhưng báo cáo chỉ ra rằng đây chưa phải là xu hướng chủ đạo. Thay vào đó, nhiều doanh nghiệp đang tìm cách hạn chế nhân sự thông qua các biện pháp "mềm" hơn như đóng băng tuyển dụng, chỉ tuyển người thay thế cho các vị trí trống hoặc để nhân sự tự nghỉ việc.

Dữ liệu về trợ cấp thất nghiệp cũng củng cố nhận định này. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tuần trước đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4, nhưng số người tiếp tục nhận trợ cấp sau tuần đầu tiên lại duy trì ở mức cao nhất trong khoảng 4 năm. Điều này cho thấy dù làn sóng sa thải chưa bùng nổ ồ ạt, nhưng những người đã mất việc đang gặp rất nhiều khó khăn để tìm kiếm cơ hội mới.

Báo cáo Sách Be lần này mang một sức nặng đặc biệt trong bối cảnh nước Mỹ vừa trải qua đợt đóng cửa chính phủ kỷ lục kéo dài 43 ngày, kết thúc vào giữa tháng 11. Sự kiện này đã tạo ra một "khoảng trống dữ liệu" lớn khi các số liệu thống kê chính thức bị gián đoạn hoặc chỉ phản ánh khoảng thời gian ngay trước khi chính phủ đóng cửa vào ngày 1/10. Do đó, những thông tin định tính từ Sách Be trở thành cơ sở quan trọng để các quan chức Fed đánh giá sức khỏe nền kinh tế.

Hiện tại, nội bộ các nhà hoạch định chính sách của Fed đang bị chia rẽ sâu sắc sau quyết định cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng trước, đưa lãi suất về phạm vi 3,75-4,00%. Tuy nhiên, thị trường đang đặt cược lớn vào khả năng Fed sẽ tiếp tục hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa tại cuộc họp ngày 9-10/12 tới. Xác suất này đã tăng vọt sau khi Chủ tịch Fed New York, ông John Williams, nhận định rằng ông nhìn thấy dư địa để hạ lãi suất "trong thời gian tới."

Báo cáo cũng chỉ ra những tác động tiêu cực cụ thể từ việc đóng cửa chính phủ và các chính sách kinh tế-xã hội hiện hành. Tại nhiều khu vực, việc chính phủ đóng cửa đã kìm hãm chi tiêu tiêu dùng, đặc biệt ảnh hưởng đến các hộ gia đình thu nhập thấp phụ thuộc vào các chương trình viện trợ như Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) bị gián đoạn.

Ngược lại, chi tiêu của nhóm hộ gia đình khá giả vẫn là động lực chính, thể hiện qua việc doanh số các mặt hàng xa xỉ như trang sức, đồng hồ và chăn ga gối đệm tại các cửa hàng bách hóa vẫn duy trì ở mức mạnh.

Bên cạnh đó, các chính sách của Tổng thống Donald Trump cũng đang để lại dấu ấn lên nền kinh tế. Áp lực giá đầu vào tiếp tục tăng đối với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thuế quan.

Đồng thời, việc siết chặt nhập cư đã làm giảm nhu cầu tiêu dùng từ nhóm khách hàng gốc Tây Ban Nha tại khu vực Dallas và gây khó khăn trong việc tuyển dụng lao động nông nghiệp tại khu vực San Francisco do vấn đề thu hồi thị thực.

Tựu trung lại, dù không đưa ra bằng chứng mang tính quyết định để thay đổi hoàn toàn lập trường của các phe trong nội bộ Fed, báo cáo Sách Be đã làm nổi bật những "cơn gió ngược" mà nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt, từ thị trường lao động nguội lạnh đến những rủi ro từ môi trường chính sách./.

