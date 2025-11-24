Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra nhận định về nền kinh tế năm 2026

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ngày 23/11 nhận định Mỹ không có nguy cơ rơi vào suy thoái trong năm 2026, khẳng định người dân nước này sẽ sớm được hưởng lợi từ các chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald Trump về thương mại và thuế.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Bessent cho biết ông rất lạc quan về năm 2026, đồng thời nhấn mạnh chính quyền Tổng thống Trump đã tạo nền tảng cho một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, không gây lạm phát.

Về chính sách kinh tế mới và tác động đi kèm, ông Bessent nhấn mạnh một số phần trong gói chi tiêu lớn của đảng Cộng hòa vẫn đang trong quá trình triển khai và chưa được phản ánh vào nền kinh tế.

Ông đề cập đến "Đạo luật To và Đẹp" hợp thức hóa vĩnh viễn các khoản cắt giảm thuế năm 2017 của Tổng thống Donald Trump, cùng khoản “thưởng” cho người cao tuổi để bù đắp thuế an sinh xã hội và mức khấu trừ thuế bang và địa phương cao hơn.

Kế hoạch cũng bao gồm các ưu đãi thuế đối với tiền tip, lương làm thêm giờ và các khoản vay mua ôtô. Ngoài ra, chi phí chăm sóc sức khỏe cũng được dự báo sẽ trở nên phải chăng hơn. Chính quyền Tổng thống Trump dự định trong tuần này sẽ công bố thêm thông tin về vấn đề này.

Về lạm phát và thuế quan, ông Bessent thừa nhận rằng có nhiều lĩnh vực trong nền kinh tế đang cho thấy dấu hiệu khó khăn, trong đó có nhà ở và các lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất. Ông cho rằng nền kinh tế dịch vụ đang góp phần gây lạm phát, song giá năng lượng thấp hơn sẽ sớm giúp kéo giá xuống.

Bộ trưởng Tài chính Bessent cho rằng các mức thuế quan sâu rộng của Tổng thống Trump không liên quan đến đến sự gia tăng lạm phát. Theo ông, nếu nhìn vào số liệu, lạm phát đối với hàng hóa nhập khẩu thực ra đã ổn định. Lạm phát tăng là do nền kinh tế dịch vụ và các dịch vụ.

Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp cắt giảm thuế đối với hàng loạt sản phẩm nhằm giảm giá một số mặt hàng tạp hóa. Các sản phẩm không còn bị áp thuế gồm càphê, trà, thịt bò, chuối, trái cây nhiệt đới, gỗ và sắt.

Việc dỡ bỏ thuế diễn ra sau khi đảng Cộng hòa chịu những thất bại đáng kể trong cuộc bầu cử tháng này, nơi các ứng cử viên Dân chủ - nhiều người tập trung vào vấn đề chi phí sinh hoạt - giành được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cử tri.

Theo một cuộc thăm dò gần đây của NBC News, khoảng 2/3 số cử tri tham gia cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã không đáp ứng kỳ vọng về kinh tế và chi phí sinh hoạt.

Theo Khảo sát Chi phí Sinh hoạt mới nhất của JPMorgan, quan điểm của người Mỹ về nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào mức thu nhập của họ.

Những người có thu nhập cao cho thấy thái độ tin tưởng ở mức trung bình 6,2/10 và hơn 1/2 số người trong nhóm này chọn mức đánh giá từ 7-10. Ngược lại, những người tiêu dùng có thu nhập thấp ghi nhận mức điểm trung bình 4,4./.

