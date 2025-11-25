Người Mỹ thắt chặt chi tiêu mùa Black Friday giữa lạm phát và áp lực kinh tế

Black Friday, ngày thứ Sáu sau Lễ Tạ ơn ở Mỹ, là một trong những ngày mua sắm lớn nhất trong năm, đánh dấu sự khởi đầu mùa mua sắm Giáng sinh với các đợt giảm giá mạnh mẽ.

Nhưng giữa những lo ngại về tình hình kinh tế, lạm phát dai dẳng và làn sóng tăng thuế quan mới nhất của Tổng thống Donald Trump, người tiêu dùng có thể sẽ không còn hào hứng chi tiêu mạnh tay trong mùa này.

Theo một khảo sát mới của công ty kiểm toán Deloitte công bố ngày 24/11, người tiêu dùng dự định chi trung bình 622 USD trong khoảng từ ngày 27/11 đến 1/12, giảm 4% so với năm ngoái. Deloitte cho biết việc thắt chặt chi tiêu chủ yếu là do chi phí sinh hoạt tăng cao và những hạn chế về tài chính.

Tuần lễ từ Black Friday đến Cyber Monday (ngày thứ Hai sau Lễ Tạ ơn - ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất năm với nhiều ưu đãi hấp dẫn trên các trang thương mại điện tử) thường được xem là thời điểm khởi động không chính thức cho mùa mua sắm dịp lễ, mặc dù năm nay nhiều người đã bắt đầu sớm hơn để tận dụng các sự kiện giảm giá và đón đầu những đợt tăng giá do thuế quan.

CNBC dẫn lời chuyên gia phân tích bán lẻ Stephanie Carls tại RetailMeNot đánh giá rằng nhìn chung, người mua hàng đang cố gắng phân bổ chi tiêu theo cách “chiến lược hơn." Điều này cũng bao gồm việc kết hợp nhiều ưu đãi tiết kiệm, chẳng hạn ghép các chương trình giảm giá với mã khuyến mãi hoặc phiếu giảm giá, cũng như những ưu đãi hoàn tiền.

Theo nhiều nghiên cứu, các vấn đề về nợ đã ảnh hưởng đến ngày càng nhiều người tiêu dùng ở mọi mức thu nhập. Đối với nhiều người Mỹ, mức tăng lương nhìn chung không theo kịp lạm phát dai dẳng, khiến họ khó cân đối chi tiêu hàng tháng.

Tuy vậy, theo Deloitte, người mua vẫn có xu hướng dựa vào các chương trình khuyến mãi trong tuần Lễ Tạ ơn để mua quà: khoảng 60% đã cho sẵn những mặt hàng vào giỏ hàng để mua trong cuối tuần mua sắm này, nhưng 38% cho biết họ chỉ định mua những món hàng giảm ít nhất 50%.

Ông Brian McCarthy, nhà tư vấn và lãnh đạo chiến lược bán lẻ tại Deloitte Consulting, cho biết giá trị tiếp tục là trọng tâm của mùa lễ.

Các báo cáo khác cũng cho thấy khả năng người tiêu dùng sẽ cắt giảm mua sắm trong năm nay. Theo báo cáo gần đây của LendingTree, 64% người Mỹ dự định mua sắm vào Black Friday, nhưng 39% cho biết giá cả tăng cao sẽ khiến họ chi tiêu ít hơn.

Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia Mỹ (NRF), một “trở ngại đáng kể” là đợt đóng cửa chính phủ liên bang dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, kéo dài 43 ngày. Người Mỹ đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong một nền kinh tế tiêu dùng ngày càng phân hóa. Các gián đoạn thu nhập ngay trước mùa mua sắm cao điểm khiến việc lập ngân sách trở nên đặc biệt khó khăn.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Một mùa lễ hình chữ “K”

Theo ông Scott Wren, chiến lược gia thị trường toàn cầu cấp cao tại Viện Đầu tư Wells Fargo, tăng trưởng kinh tế tổng thể của Mỹ vẫn tốt, nhưng không phải người dân nào cũng được hưởng lợi.

Trong nền kinh tế “hình chữ K," một số người tiêu dùng đang gặp khó khăn tài chính vì thu nhập của họ không theo kịp lạm phát trong 5 năm qua. Ông Wren viết trong một ghi chú nghiên cứu rằng điều đó có nghĩa là sức mua của họ đã giảm khi mức giá chung của hàng hóa và dịch vụ tăng lên rõ rệt.

Trong khi đó, những người tiêu dùng thuộc nhóm thu nhập cao có tình hình tài chính mạnh hơn, phần lớn nhờ hưởng lợi từ đà tăng của thị trường chứng khoán và giá nhà đất. Ông Wren cho rằng thu nhập khả dụng của họ tiếp tục mạnh mẽ và là nguồn tài chính cho việc mua ôtô, nhà cửa, kỳ nghỉ và ăn uống tại nhà hàng.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Deloitte, ngay cả các hộ gia đình có thu nhập cao cũng dự định cắt giảm chi tiêu trong tuần Black Friday-Cyber Monday.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ giảm mạnh

Theo báo cáo của Đại học Michigan công bố ngày 21/11, niềm tin của người tiêu dùng Mỹ tháng 11 giảm xuống mức thấp nhất từng được ghi nhận, khi đánh giá của người dân về tình hình tài chính cá nhân trở nên bi quan hơn. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 11 giảm xuống 51,1 từ mức 53,6 của tháng 10, giảm mạnh so với mức trên 70 đầu năm 2025.

Người dân Mỹ tiếp tục tỏ ra lo lắng về chi phí sinh hoạt cao và tính an toàn việc làm. Cụ thể, người tiêu dùng dự đoán giá cả sẽ tăng với tốc độ 4,5% trong vòng một năm tới. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục tăng lên mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây cho thấy việc tìm kiếm công việc mới ngày càng trở nên khó khăn.

Báo cáo của Đại học Michigan cũng đề cập đến sự chênh lệch ngày càng lớn về ổn định tài chính giữa nhóm người tiêu dùng giàu có và nhóm thu nhập thấp hơn./.

