Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Hàng loạt ông lớn bán lẻ tung ưu đãi khủng chạy mùa Black Friday

Khan hiếm chip nhớ có thể đẩy giá các sản phẩm điện tử tăng cao

Meta nhận án phạt tại châu Âu vì cạnh tranh không lành mạnh

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh HIếu