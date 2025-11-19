Kinh tế
Bitcoin 'thủng' mốc 90.000USD, giới đầu tư lo ngại 'sóng giảm' mới

Bitcoin bất ngờ xuyên thủng vùng hỗ trợ quan trọng 90.000USD/BTC, thổi bay toàn bộ mức tăng từ đầu năm và thổi bùng nỗi lo về tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường toàn cầu.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Bitcoin thủng mốc 90.000USD, giới đầu tư lo ngại “sóng giảm” mới

Kinh tế Mỹ nhận “lợi ích bất ngờ” từ làn sóng xuất khẩu của Trung Quốc

Giá dầu giảm, nỗi lo lắng toàn cầu dịu bớt

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

(Vietnam+)
