Dân số già hóa đang là động lực mới của nền kinh tế?

Tỷ lệ dân số già tăng nhanh buộc nhiều quốc gia phải tìm đến lực lượng lao động lớn tuổi để lấp chỗ trống nhân sự. Từ Thái Lan đến Mỹ, người cao tuổi đang quay lại thị trường việc làm.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Dân số già hóa đang là động lực mới của nền kinh tế?

Giá vàng giảm khi đồng USD tăng, nhà đầu tư chờ dữ liệu kinh tế Mỹ

Nhà đầu tư Trung Quốc tìm hướng đi mới khi nỗi lo "bong bóng" AI gia tăng

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
