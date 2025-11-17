Kinh tế
Kinh doanh Tài chính Tín dụng nông thôn Chứng khoán Bất động sản Doanh nghiệp Thông tin doanh nghiệp Thông cáo báo chí

Cơn sốt Labubu 'nguội' dần, Pop Mart đối mặt thử thách tăng trưởng

Từ hiện tượng sưu tập gây bão, Labubu giờ đây đối mặt với những nghi ngờ về tính bền vững. Các chuyên gia cảnh nhà đầu tư đổ tiền vào Pop Mart giữa thị trường đồ chơi sưu tầm đang phân hóa mạnh.

Minh Hiếu
Theo dõi VietnamPlus
0:00 / 0:00
0:00

Tốc độ phát1x

Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Cơn sốt Labubu nguội dần, Pop Mart đối mặt thử thách tăng trưởng

Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích kinh tế vượt 110 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ chấm dứt Obamacare

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Cơn sốt sưu tập Labubu #Thị trường đồ chơi sưu tầm #Thách thức tăng trưởng Pop Mart #Kích thích kinh tế Nhật Bản #Chính sách Obamacare Mỹ #Diễn biến tài chính toàn cầu

Podcast mới nhất