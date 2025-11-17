Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Cơn sốt Labubu nguội dần, Pop Mart đối mặt thử thách tăng trưởng

Nhật Bản chuẩn bị gói kích thích kinh tế vượt 110 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ chấm dứt Obamacare

Minh Hiếu