Hàn Quốc: Đồng won yếu và nỗi lo giá năng lượng tăng

Các quan chức ngành năng lượng Hàn Quốc ngày 2/12 cho biết đồng won yếu đang làm dấy lên lo ngại về khả năng tăng giá điện, khí đốt và các tiện ích khác khi các công ty năng lượng nhà nước phải đối mặt với tình trạng thua lỗ ngoại hối ngày càng tăng.

Các công ty này chịu lỗ vì họ mua tài nguyên năng lượng, chẳng hạn như dầu thô, bằng đồng USD nhưng bán trong nước bằng đồng won, nghĩa là việc đồng won tiếp tục mất giá so với đồng USD càng làm tăng thêm khoản lỗ.

Việc tăng giá tiện ích để bù đắp được coi là một giải pháp khả thi. Các công ty bị ảnh hưởng bao gồm Korea Electric Power Corp. (KEPCO) và Korea Gas Corp. (KOGAS), với khoản lỗ ngoại hối hàng năm ước tính lần lượt là 200 tỷ won (136,2 triệu USD) và 20 tỷ won (13,62 triệu USD) cho mỗi lần đồng won mất giá 10 won so với đồng USD.

Đồng nội tệ Hàn Quốc liên tục duy trì ở mức 1.400 won đổi 1 USD, được coi là ngưỡng đáng lo ngại nhưng ngày càng được coi là "bình thường mới."

Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, tỷ giá hối đoái trung bình năm 2025 là 1.419,16 won/USD tính đến ngày 1/12, cao hơn một chút so với thời điểm diễn ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 (khoảng 1.395 won/USD) hoặc cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 (khoảng 1.276,4 won/USD).

KEPCO và KOGAS cho biết họ đang dựa vào nguồn dự trữ, gạt bỏ lo ngại về khả năng tăng giá tiện ích.

Một quan chức trong ngành cho biết: “Tuy nhiên, họ không thể duy trì chiến lược này lâu dài vì chi phí nhập khẩu theo các hợp đồng dài hạn hiện có, tính bằng đồng USD, chắc chắn sẽ tăng lên, có khả năng dẫn đến gánh nặng tài chính lớn hơn”./.

