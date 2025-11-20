Kinh tế
80% tour từ Trung Quốc bị hủy, ngành du lịch Nhật Bản lao đao

Lời kêu gọi người dân Trung Quốc không đến Nhật Bản ngay lập tức kích hoạt làn sóng hủy tour ồ ạt, khiến nhiều doanh nghiệp lữ hành Nhật rơi vào tình cảnh mất tới 80% khách trong phần còn lại của năm.

Minh Hiếu
Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

80% tour từ Trung Quốc bị hủy, ngành du lịch Nhật Bản lao đao

Các quan chức Fed bất đồng sâu sắc về tình hình nền kinh tế

Lạm phát của Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng

Hãy theo dõi bản tin podcast thế giới mỗi ngày trên VietnamPlus – để luôn nắm bắt kịp thời các chuyển động quốc tế quan trọng nhất./.

