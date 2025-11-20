Chào mừng quý độc giả và thính giả đến với Tài chính Toàn cầu hàng ngày trên Báo Điện tử VietnamPlus. Tại đây, chúng tôi cập nhật nhanh nhất những diễn biến tài chính nổi bật toàn cầu trong 24 giờ qua, giúp quý vị không bỏ lỡ các thông tin quan trọng.

Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

80% tour từ Trung Quốc bị hủy, ngành du lịch Nhật Bản lao đao

Các quan chức Fed bất đồng sâu sắc về tình hình nền kinh tế

Lạm phát của Anh giảm xuống mức thấp nhất trong 7 tháng

