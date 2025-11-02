Thế giới

Mỹ tiếp tục đánh chìm tàu ma túy ở Caribe, 3 người thiệt mạng

Theo người đứng đầu Lầu Năm Góc, tình báo Mỹ xác định con tàu liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy và di chuyển dọc theo một tuyến đường quen thuộc.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội nước này đã tiến hành thêm một cuộc tập kích nhằm vào một tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy tại vùng biển Caribe, khiến 3 người thiệt mạng.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hegseth cho biết chiến dịch được triển khai theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump, nhắm vào một con tàu do tổ chức tội phạm ma túy điều hành. Dù không nêu rõ danh tính nhóm này, ông cho biết tổ chức trên đã bị Washington liệt vào danh sách khủng bố.

Đây là vụ tấn công thứ 15 kể từ đầu tháng 9 trong chiến dịch truy quét các tàu bị Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy ở vùng Caribe và phía Đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 64 người thiệt mạng.

Trước đó, ngày 31/10, Liên hợp quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng các chiến dịch quân sự này, đồng thời bày tỏ quan ngại về tính hợp pháp của những biện pháp mà Washington đang áp dụng./.

