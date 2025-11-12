Pháp chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caribe

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot ngày 11/11 bày tỏ quan ngại về các chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe, cho rằng những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế.

Phát biểu bên lề hội nghị ngoại trưởng Nhóm G7 tại Canada, ông Barrot nói: “Chúng tôi quan sát với sự lo ngại các hoạt động quân sự ở vùng Caribe, vì chúng vi phạm luật quốc tế và vì Pháp có lãnh thổ hải ngoại tại khu vực này, nơi sinh sống của hơn một triệu đồng bào Pháp.”

Ông nói thêm: "Do đó, họ có thể bị ảnh hưởng bởi bất cứ sự bất ổn định nào gây ra bởi tình hình leo thang. Dĩ nhiên chúng tôi muốn tránh điều này."

Trước đó, CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết Vương quốc Anh đã ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Mỹ liên quan đến các tàu bị tình nghi buôn ma túy ở vùng Caribe vì London không muốn trở thành đồng lõa với các vụ không kích của Washington.

Phía Anh cũng tin rằng các dữ liệu này có thể được Washington tận dụng để phục vụ cho các cuộc tấn công quân sự mà London cho là “bất hợp pháp."

Quyết định này đánh dấu bước rạn nứt đáng chú ý trong quan hệ hợp tác tình báo lâu dài giữa hai đồng minh thân cận, phản ánh sự hoài nghi ngày càng tăng của Anh về tính hợp pháp của chiến dịch quân sự mà Mỹ đang tiến hành quanh khu vực Mỹ Latinh.

Trước đây, các dữ liệu tình báo của Anh thường được chuyển tới Lực lượng Đặc nhiệm Liên ngành miền Nam đặt tại bang Florida, nơi phối hợp với nhiều quốc gia nhằm chống buôn lậu ma túy. Tuy nhiên, ngay sau khi Mỹ bắt đầu tiến hành các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào tàu thuyền nghi buôn ma túy từ tháng Chín, phía Anh đã ngày càng quan ngại rằng Mỹ có thể dùng thông tin tình báo mà London cung cấp để chọn mục tiêu.

Các quan chức Anh tin rằng các cuộc không kích của Mỹ, vốn đã khiến 76 người thiệt mạng, đã vi phạm luật pháp quốc tế. London cho biết việc dừng chia sẻ thông tin tình báo đã bắt đầu hơn 1 tháng trước.

Hiện Đại sứ quán Anh tại Washington và Nhà Trắng vẫn chưa bình luận về thông tin này, trong khi một quan chức Lầu Năm Góc nói với CNN rằng Bộ Quốc phòng “không thảo luận các vấn đề tình báo.”

Trong khi đó, ngày 6/11, Reuters đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo quân đội Mỹ đã tiêu diệt ba người trong một cuộc tấn công nhằm vào tàu nghi chở ma túy hoạt động tại vùng biển quốc tế ở Caribe.

Đăng trên X, ông Hegseth cho hay con tàu này do một “tổ chức khủng bố được chỉ định” điều hành, song không cung cấp thêm bằng chứng. Bài đăng kèm đoạn video 20 giây cho thấy một con tàu bị trúng đạn và phát nổ.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong hơn một chục chiến dịch của Mỹ kể từ tháng Chín nhằm vào các tàu gần bờ biển Venezuela và gần đây là ở phía Đông Thái Bình Dương, khiến hơn 60 người thiệt mạng./.

